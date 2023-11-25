Секс-игрушка помогла шахматному читеру. Он вдохновлялся слухами про Ханса Ниманна

Блогеры из Великобритании проверили, можно ли победить сильного гроссмейстера, поместив передатчик себе в… особое место.

Ханс Ниманн недаром пытался отсудить у Магнуса Карлсена $ 100 млн. Ведь история, которая разразилась в сентябре 2022 года, нанесла юному шахматисту колоссальные репутационные потери. На турнире в Сент-Луисе Ханс неожиданно одолел тогда ещё действующего чемпиона мира из Норвегии, а тот взял и почти напрямую обвинил американца в читерстве.

С лёгкой руки Магнуса считать Ниманна читером стали очень многие поклонники шахмат. И ладно бы речь шла только об обмане. Всё куда хуже: наиболее популярной стала версия о том, что Ниманн во время матча с Карлсеном получал подсказки через спрятанную в штанах секс-игрушку.

Впоследствии Ханс не раз напрямую отрицал, что использовал этот метод. Несколько недель назад ему и его адвокату пришлось снова делать это в популярном на американском телевидении шоу Пирса Моргана. Но, похоже, неоднозначный стереотип надолго застрял в памяти публики.

Но, если рассуждать гипотетически, реально ли обыграть Магнуса Карлсена с помощью секс-игрушки? Возможно, вы удивитесь, но ответ – да.

Британские блогеры Джош Питерс и Арчи Маннер, ведущие на YouTube канал Josh & Archie (1,47 млн подписчиков), решились на смелый эксперимент. Арчи сыграл против гроссмейстера Даниэля Фернандеса, используя анальную пробку с дистанционным управлением. Зашифрованные сигналы ему передавал Джош, отслеживавший лучшие ходы с помощью современной шахматной программы. Несмотря на то что Арчи испытывал во время игры очевидные неудобства, он сумел обыграть Фернандеса за полчаса.

Даниэль Фернандес против Арчи Маннера Фото: кадр из шоу Josh & Archi

После партии ведущие рассказали гроссмейстеру о своём эксперименте, и он ещё раз сыграл с Арчи, который уже не читерил. И выиграл за минуту, ведь блогер, стоит признать, довольно слабо играл без помощи компьютера.

Невозможно утверждать, что подобный метод читерства в шахматах имеет хоть какое-то отношение к Хансу Ниманну, но очевидно, что его использование возможно в турнирах, где не принимаются должные методы защиты от обманщиков (металлодетекторы, задержка трансляций партий).

Джош Питерс даёт подсказки товарищу Фото: кадр из шоу Josh & Archi

Арчи получал от Джоша рекомендации по каждому ходу, но более-менее сильному шахматисту это не требуется. Достаточно получить подсказки по двум-трём ходам в наиболее сложных ситуациях. А если шахматист два-три раза за партию поморщится и заёрзает в кресле, это не вызовет никаких подозрений. Шахматисты порой какие только гримасы не строят!

Читеры в шахматах, как, впрочем, и в целом в жизни, весьма изобретательны и порой способны идти на отчаянные поступки, чтобы добиться своих целей. Ну а борцам с обманщиками теперь нужно придумывать новые методы. Не попросишь же каждого шахматиста раздеваться перед партией.