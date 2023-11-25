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Блогеры из Великобритании проверили слухи про читерство Ханса Ниманна: секс-игрушка помогла им победить гроссмейстера

Секс-игрушка помогла шахматному читеру. Он вдохновлялся слухами про Ханса Ниманна
Александр Федяков
Ханс Ниманн
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Блогеры из Великобритании проверили, можно ли победить сильного гроссмейстера, поместив передатчик себе в… особое место.

Ханс Ниманн недаром пытался отсудить у Магнуса Карлсена $ 100 млн. Ведь история, которая разразилась в сентябре 2022 года, нанесла юному шахматисту колоссальные репутационные потери. На турнире в Сент-Луисе Ханс неожиданно одолел тогда ещё действующего чемпиона мира из Норвегии, а тот взял и почти напрямую обвинил американца в читерстве.

С лёгкой руки Магнуса считать Ниманна читером стали очень многие поклонники шахмат. И ладно бы речь шла только об обмане. Всё куда хуже: наиболее популярной стала версия о том, что Ниманн во время матча с Карлсеном получал подсказки через спрятанную в штанах секс-игрушку.

Ниманн так и не смог заставить Карлсена платить:
Главный скандал в мировых шахматах улажен. Ханс Ниманн больше не читер?
Главный скандал в мировых шахматах улажен. Ханс Ниманн больше не читер?

Впоследствии Ханс не раз напрямую отрицал, что использовал этот метод. Несколько недель назад ему и его адвокату пришлось снова делать это в популярном на американском телевидении шоу Пирса Моргана. Но, похоже, неоднозначный стереотип надолго застрял в памяти публики.

Но, если рассуждать гипотетически, реально ли обыграть Магнуса Карлсена с помощью секс-игрушки? Возможно, вы удивитесь, но ответ – да.

Британские блогеры Джош Питерс и Арчи Маннер, ведущие на YouTube канал Josh & Archie (1,47 млн подписчиков), решились на смелый эксперимент. Арчи сыграл против гроссмейстера Даниэля Фернандеса, используя анальную пробку с дистанционным управлением. Зашифрованные сигналы ему передавал Джош, отслеживавший лучшие ходы с помощью современной шахматной программы. Несмотря на то что Арчи испытывал во время игры очевидные неудобства, он сумел обыграть Фернандеса за полчаса.

Даниэль Фернандес против Арчи Маннера

Даниэль Фернандес против Арчи Маннера

Фото: кадр из шоу Josh & Archi

После партии ведущие рассказали гроссмейстеру о своём эксперименте, и он ещё раз сыграл с Арчи, который уже не читерил. И выиграл за минуту, ведь блогер, стоит признать, довольно слабо играл без помощи компьютера.

Невозможно утверждать, что подобный метод читерства в шахматах имеет хоть какое-то отношение к Хансу Ниманну, но очевидно, что его использование возможно в турнирах, где не принимаются должные методы защиты от обманщиков (металлодетекторы, задержка трансляций партий).

Джош Питерс даёт подсказки товарищу

Джош Питерс даёт подсказки товарищу

Фото: кадр из шоу Josh & Archi

Арчи получал от Джоша рекомендации по каждому ходу, но более-менее сильному шахматисту это не требуется. Достаточно получить подсказки по двум-трём ходам в наиболее сложных ситуациях. А если шахматист два-три раза за партию поморщится и заёрзает в кресле, это не вызовет никаких подозрений. Шахматисты порой какие только гримасы не строят!

Читеры в шахматах, как, впрочем, и в целом в жизни, весьма изобретательны и порой способны идти на отчаянные поступки, чтобы добиться своих целей. Ну а борцам с обманщиками теперь нужно придумывать новые методы. Не попросишь же каждого шахматиста раздеваться перед партией.

Подробно о читерском скандале вокруг Ниманна:
Шахматиста из США уличили в жульничестве в сотне партий. Ниманн обманывал даже Непомнящего
Шахматиста из США уличили в жульничестве в сотне партий. Ниманн обманывал даже Непомнящего
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