Весь этот год мы работали для вас, наших читателей, и во благо спорта. Делали это искренне и со страстью – к каждому виду спорта, каждому турниру, событию и матчу. Где-то мы ошибались, конечно, как без этого при работе 24/7. Но мы стараемся работать над собой и благодарны, когда вы пишете об ошибках в комментариях или на почту. «Чемпионату» вообще очень повезло, что у него такие читатели!

Пусть новый год принесёт в ваши жизни ещё больше спортивного вдохновения, здоровья, силы и невероятных ощущений от самых разных видов спорта! А мы поможем за всем уследить.

Жизнь — как спорт, всегда в движении! Наслаждайтесь процессом и прокладывайте свой собственный курс к победам!

Команда «Чемпионата»

А вот и наши скромные итоги: больше всего мы гордимся именно тем, сколько всего сделано и как растут качественные показатели. Обещаем в 2024 году работать ещё активнее и удивлять вас в хорошем смысле слова!

«Чемпионат» в 2023 году Фото: «Чемпионат»