Россияне могли получить путёвки, но не согласились с требованиями World Aquatics. А могли бы у нас в Париже быть медали?

«Это окончательное решение». Почему российские прыгуны в воду не поедут на Олимпиаду?

Олимпиада всё ближе. А это значит, что совсем скоро каждому российскому спортсмену, который так или иначе желает поехать на главный старт в Париж, придётся или принимать непростое решение или мириться с ситуацией.

В одних видах спорта вопрос поездки на Олимпиаду пока откладывают, в других – уже дают финальный вердикт. Пока – отрицательный.

На днях стало известно об отказе прыгунов в воду. Почему так?

Окончательно и бесповоротно

Об отказе российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет и World Aquatics выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. Поэтому мы не стали заявляться на чемпионат мира в Дохе, который и является последним отборочным соревнованием на ОИ-2024.

Чемпионы России и обладатели Кубка России, победители европейских и мировых первенств, которые имели полное право участвовать в отборочном турнире и завоевать путёвку на Олимпиаду, не могут поехать на соревнования, так как состоят в обществах «Динамо», ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами», – написал Дружинин в телеграм-канале.

Действительно, мировое первенство в Дохе было последним шансом прорваться на Олимпийские игры для прыгунов в воду. И возможность пройти квалификацию российские спортсмены получили ещё в сентябре прошлого года. Только вот критерии допуска World Aquatics оказались неоднозначными. Пловцам из России запрещается поддерживать СВО, выступать с флагом и гимном, участвовать в командных турнирах и даже – говорить!

Допустим, мы бы поехали в Париж. Что тогда?

К гадалке ходить не будем. Заглянем в протоколы турниров.

Закончились те времена, когда отечественные прыгуны боролись с китайцами и даже побеждали спортсменов из Поднебесной. Вспомним блестящий Сидней-2000 Дмитрия Саутина и успех Ильи Захарова в Лондоне-2012.

На этом фоне довольно скромно смотрится единственная медаль Токио-2020 – бронза на десятиметровой вышке от тандема Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Последний, кстати, год назад завершил карьеру. На Олимпиаде в Японии россияне, увы, оказались крепкими, уверенными середняками. То же самое можно сказать про женщин, где лучшим результатом стало десятое место Юлии Тимошининой на десятиметровой вышке.

Отсутствие практики на международных стартах сильным стимулом для прогресса считать сложно. Последний раз под эгидой World Aquatics российские дайверы выступали в декабре 2021 года. На командном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) россияне в медали не попали, заняв пятое место. А после этого был только тотальный бан и старты на внутренней арене.

Да, путёвки в Париж мы бы получили. Но медали там – вряд ли.

Дмитрий Саутин поддержал решение об отказе от участия в ЧМ-2024: Саутин — об отказе от ЧМ: другого варианта нет, раз МОК поставил невыполнимые условия

Всё и так было понятно?

Стало ли новостью для спортсменов, что они не поедут в Париж? Похоже, что нет. Жёсткая позиция федерации была понятна изначально.

Говорить о том, что наших спортсменов лиши права выступить на Играх, по сути уже нельзя. Мы сами приняли решение. Сами отказались ехать.

«Мы прекрасно понимали, что не выступим на Олимпиаде в Париже, для нас это не новость. Ситуация так складывалась, что уже давно всё было ясно, мы думали о подготовке к другим стартам. Сейчас мы готовимся к Кубку России, чемпионату России и к следующим соревнованиям, Играм БРИКС, «Играм дружбы», – говорила Тимошинина в интервью «Матч ТВ».

Ещё один титулованный прыгун Илья Захаров уверен, что к проблеме, связанной с отсутствием соревновательной практики, добавилась бы и психологическая. А теперь важно готовить новое поколение сборной.

«Ни в коем случае нельзя списывать со счетов опытных спортсменов, они лидеры сборной и ориентир для молодежи, но сейчас, конечно, основная цель – это подготовка юношеского состава, резерва, чтобы, когда ситуация нормализуется, они были на хорошем уровне», – заявил Захаров.

Остаётся только надеяться, что на следующую Олимпиаду нас пустят.