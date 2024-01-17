Саутин — об отказе от ЧМ: другого варианта нет, раз МОК поставил невыполнимые условия

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира в прыжках воду Дмитрий Саутин высказался о решении российских прыгунов в воду не подавать заявку на участие в чемпионате мира 2024 года по водным видам спорта в Катаре.

Отметим, что важность этих соревнований заключается в том, что они станут последним стартом, по итогам которого спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). ЧМ-2024 пройдёт со 2 по 18 февраля.

«Наши атлеты приняли верное решение. Видимо, сконцентрировали своё внимание на внутренних соревнованиях и будут готовиться к выступлениям на Играх дружбы. Другого варианта нет, раз МОК поставил невыполнимые условия», — приводит слова Саутина RT.