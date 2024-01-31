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В Испании мужчина оказался на подиуме с девушками по итогам соревнований по художественной гимнастике – это нормально?!

В Испании мужчина отобрал медаль у 15-летней гимнастки-художницы. А это нормально?
Татьяна Постникова
В Испании мужчина оказался на подиуме с девушками
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Марко Руис взошёл на пьедестал с девушками. Что?!

Российские гимнастки, отказавшиеся в участия в международных турнирах, выступают дома, а белоруски получают нейтральный статус и уже начинают соревноваться на мировом уровне. На днях лидеры сборной Беларуси Алина Горносько и Анастасия Салос выступили на турнире III Winter Queen Cup в Испании. Талантливые спортсменки, конечно, завоевали медали.

Но интересно другое: в одной из дисциплин «Зимней королевы» они поднялись на подиум вместе с мужчиной. Что вообще произошло?

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Как мужчина оказался на подиуме?

На Winter Queen Cup, проходившем с 24 по 28 января в Плайя-де-Аро, участвовали более 570 гимнасток из разных стран, включая Беларусь, Францию, Испанию, Италию, Великобританию. Однако в соревнованиях сеньоров по правилам FIG выступали лишь 10 человек: девять гимнасток и один гимнаст. 17-летний Марко Руис состязался в одной категории с женщинами, так как других мужчин на турнире просто не было.

Белоруски блистали во всех дисциплинах. Алина Горносько с огромным преимуществом выиграла золото и в многоборье, и в отдельных видах. Анастасия Салос же везде взяла серебряные награды.

Остальным спортсменкам оставалось лишь бороться за бронзу. В многоборье, в упражнениях с обручем, лентой и мячом третье место заняла француженка Стефани Дрозитис. А вот в упражнениях с булавами топ-3 замкнул именно Марко Руис. В остальных видах испанец был на пятых-шестых местах.

Но награду мужчине вручали на одном пьедестале с девушками.

15-летняя девочка осталась без медали

После такого награждения понимаешь – так быть не должно. И дело не в том, что мужчины в художественной гимнастике – это что-то гадкое, нет.

В наши дни мужская художественная гимнастика – это такое же нормальное явление, как мужское одиночное фигурное катание или женский бокс. Даже у нас в стране сейчас активно развивается этот вид спорта. Речь идёт о его японском направлении, в котором больше силовой акробатики, чем грации, а спортивные костюмы без стразов. Но существует и испанское направление – более утончённое. Многие его не воспринимают из-за визуальной непривлекательности, но это, скорее, дело традиций и вкуса.

Главная претензия к подиуму с мужчиной в том, что даже в этом случае гимнасты должны соревноваться только с мужчинами, а никак не с женщинами! Иначе всё это напоминает самые гнусные истории про состязания трансгендеров с соперницами-женщинами. Понятное дело, что в художественной гимнастике своя специфика, но вопросы о защите женского спорта и справедливой конкуренции всё равно возникают.

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Понятно, что Winter Queen Cup – довольно скромный турнир. Но его организаторам следовало принять другое решение. Пусть атлет выступает с девушками, однако его результаты должны быть выведены в отдельную категорию. Да, он был бы там один и спокойно забрал бы все золотые медали, но в таком случае он не лишил бы наград девушек. В частности, из-за Руиса без бронзы международного турнира осталась 15-летняя литовская гимнастка Скайсте Разокайте. По отношению к ней получилось очень несправедливо.

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