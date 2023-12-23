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Международная федерация (FIG) смягчила критерии допуска российских гимнастов на соревнования: что изменилось

Критерии допуска российских гимнастов чуть смягчили. Но эти поблажки ничего не меняют
Татьяна Постникова
FIG смягчила критерии допуска российских гимнасток
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Видимо, даже в международной федерации поняли, что действовали уж слишком жёстко.

Кажется, даже в негативно настроенных по отношению к россиянам и белорусам международных федерациях стали понимать, что критерии допуска атлетов из этих стран к международным турнирам вышли уж слишком жёсткими. Международная федерация гимнастики (FIG) решила смягчить условия для наших атлетов. Правда, одна поблажка мало что меняет.

Жёсткие критерии

Ещё в июле было решено, что российских и белорусских гимнастов допустят до международных соревнований с 1 января 2024 года. При этом критерии «нейтральности» были опубликованы лишь в ноябре. Помимо привычных пунктов про отсутствие связи с силовыми структурами и поддержки СВО, про выступление без национальной символики и участие лишь индивидуальных атлетов, появились и другие необычные требования.

Например, россияне и белорусы не могли выступать под музыку на родных языках. Также гимнастки обязаны были соревноваться исключительно в светло-голубых купальниках, а спортсмены — в светло-голубых майках и белых штанах. Также все предметы в художественной гимнастике должны быть выполнены в белом цвете.

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Такие дополнительные пункты вызывали шквал эмоций. Серебряный призёр Олимпийских игр Яна Батыршина назвала это «издевательством».

«До этих новых критериев я всегда говорила, что надо выступать в любом случае. Нам не привыкать выступать без флага и гимна. Но новые критерии — совсем жестокие, – пояснила Батыршина. – Теперь, если у тебя упражнение под «Калинку-малинку» или любую русскую песню, ты должен его менять. Ты не можешь выступать под русскую музыку.

Мы привыкли, что в художественной гимнастике образ создаётся в том числе с помощью купальника и предмета. А в новых критериях все предметы и купальники у гимнасток должны быть нежно-голубые. Если у тебя образ Кармен, как ты можешь выступать в бело-голубом? Конечно, всё можно, все профессионалы и могут не обращать на это внимания, но у нас появилась оценка за артистизм. Обычно судьи оценивают, как образ, купальник, макияж, предметы соответствуют музыке. А как это будут делать сейчас, я не понимаю. Нам придётся делать все четыре упражнения под нежную музыку, чтобы сочеталось с внешним видом? А если гимнастка оставляет условную Кармен, с неё снимут баллы или войдут в положение? Нюансов много. В общем, вообще всё ужасно – одна гимнастка, только личница, никаких групп. Над нами как будто бы издеваются!»

Если у тебя образ Кармен, как ты можешь выступать в бело-голубом?

Если у тебя образ Кармен, как ты можешь выступать в бело-голубом?

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Потепление началось?

Вероятно, в FIG поняли особую жёсткость дополнительных критериев и осознали, насколько образ важен в первую очередь в художественной гимнастике. 22 декабря Международная федерация убрала из критериев нейтральности пункт про светло-голубую одежду и белые предметы.

В новой редакции правил на спортсменов не налагается никаких цветовых ограничений. Гимнасты просто должны согласовывать свою форму и предметы с FIG. При этом сохраняется запрет на использование национальной символики. В случае если гимнаст выйдет на помост или ковёр не в том костюме, что был изначально согласован, он будет снят с соревнований.

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По сути, теперь спортсмены не будут заложниками нежных образов, о которых говорила Батыршина. Россиянки и белоруски могут спокойно выступать, например, в красных купальниках с условной Кармен. При этом очевидно, что FIG не одобрит любые сочетания белого, синего и красного, как и любые отсылки на национальную культуру, будь то хохлома или медведи.

«Больше никогда не будем выступать без флага»

Вот только это смягчение критериев вряд ли скажется на участии россиян в международных стартах. Боссы спортивной и художественной гимнастики России уже заявили, что наши спортсмены никуда не поедут.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», – заявила президент ВФХГ Ирина Винер.

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«Мы не даём согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают, – сообщила главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. — Не допускают спортсменов, которые причастны к силовым структурам, «Динамо», ЦСКА, армии, даже если это срочная служба. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований».

Очевидно, что главным камнем преткновения в данном случае были отнюдь не критерии цвета костюмов. Поэтому после смягчения условий для россиян ничего не поменяется. А вот для белорусов может измениться многое: от участия в соревнованиях гимнасты не отказывались, а значит, теперь выступать на международных соревнованиях им станет хоть чуточку легче.

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