Как играть в шахматы. 8 главных правил, которые должен знать каждый шахматист

А вы в шахматы играть умеете, а?

Занимательно, что при бешеной популярности шахмат как спортивного шоу, в котором Непомнящий чуть ли не в одиночку отстаивает честь отечественной шахматной школы, многие его болельщики даже всех правил не знают.

Если вы думаете, что знаете, проверьте себя. У нас простой тест:

Если вы мгновенно ответили на все пять вопросов, то читать дальше вам будет скучно. Можем предложить вам шахматные задачи намного интереснее:

Но если у вас были ошибки, то наш спецпроект «Как играть в шахматы» как раз для вас. Мы дадим вам 10 уроков, которые позволят не просто научиться двигать фигуры, но по-настоящему заинтересоваться этой древней игрой, прочувствовать её красоту. Ну и научиться побеждать, конечно.

Первый текст спецпроекта, который вы читаете сейчас, совсем простой. Здесь базовые правила игры для новичков. Смотрите сами, стоит ли вам что-то освежить в памяти или подождать более глубоких, продвинутых тем.

Мы не стали приводить официальные правила игры со всеми тонкими нюансами и подробностями, чтобы не утомлять новичков. Детали, достойные внимания читателей, появятся в следующих текстах спецпроекта. Впрочем, и совсем о базе говорить не будем. Понятно, что доску не надо ставить как мишень, чтобы пытаться метким броском воткнуть в неё слона.

Но довольно предисловий. У вас есть шахматы. Как в них играть?

⭐️ Начальная позиция. Как расставить фигуры

Если вы собираетесь играть в онлайн-шахматы, где приложение само расставляет за вас все фигуры на доске, то вам повезло – можете сразу же переходить к следующему разделу. А вот если у вас реальная доска и фигурки, которые можно подержать в руках, то придётся немного попотеть.

1. Чтобы верно расставить на доске фигуры, нужно сначала правильно расположить саму доску. Правило простое: угловая клетка слева у каждого игрока – чёрного цвета. В правом углу поле белое. Если у вас всё наоборот, значит доску нужно повернуть на 90 градусов в любую сторону.

2. Расстановку фигур запомнить несложно. Второй от игрока ряд занимают пешки, первый (ближний к игроку) – все остальные фигуры. По углам ставятся две ладьи, рядом с ними – кони. По соседству с конями – слоны. И в центре первого ряда остаются две клетки для короля и ферзя. Чтобы правильно их поставить, можно руководствоваться правилом «король не любит свой цвет». Например, чёрного короля нужно ставить на белое поле, а чёрного ферзя рядом с ним – на чёрное. Расстановка чёрных и белых фигур должна быть симметричной относительно центральной линии доски. Короли и ферзи разных цветов на доске должны стоять прямо напротив друг друга.

Начальная расстановка фигур – на картинке ниже:

⭐️⭐️ Как ходят фигуры. Как добиться победы

3. Первый ход делают белые. А дальше – по очереди. Каждый ход заключается в том, что игрок передвигает свою фигуру или на свободное поле, или на поле, занятое фигурой соперника (такой ход называется взятием, и взятая фигура снимается с доски). При этом стоит помнить, что есть два особенных хода – рокировка и взятие на проходе, о них будет рассказано чуть ниже.

4. Каждая из фигур ходит по своим, особым правилам. При этом почти все фигуры, за исключением коня, ходят по прямым линиям. Все поля на линии между начальным и конечным полями хода должны быть свободными.

– Король ходит на одну клетку по горизонтали, вертикали или диагонали.

– Ферзь ходит на любое расстояние по горизонтали, вертикали или диагонали.

– Ладья ходит на любое расстояние по горизонтали или вертикали.

– Слон ходит на любое расстояние по диагонали. При этом один из слонов может ходить исключительно по белым полям, другой – только по чёрным.

– Конь, как всем хорошо известно, ходит буквой «Г». То есть смещается на две клетки в одном измерении и на одну – в другом. Согласно формулировке в официальных правилах, конь ходит на поле, ближайшее к тому, что он занимает, но расположенное не на той же горизонтали или вертикали.

Проще всего ход коня можно понять по картинке:

– Но наибольшее разнообразие ходов – у скромной пешки. Она может ходить только вперёд – по направлению от игрока к построениям соперников. Без взятия (на свободное поле) она ходит только на одну клетку вперёд.

Впрочем, один раз за партию у каждой пешки есть возможность пойти вперёд сразу на две клетки, но только в том случае, если она ещё ни разу не двигалась и по-прежнему занимает своё изначальное место во втором ряду.

А вот взятие у пешки – особенное. Если другие фигуры берут по направлению хода, то пешка берёт на одно поле по диагонали. Но опять же – только с продвижением вперёд, к сопернику. Назад пешка не ходит никогда.

На картинке ниже показаны все возможные ходы белых пешек.

Если же пешка попадает на восьмой ряд (неважно, со взятием или без), то она снимается с доски и заменяется на любую другую фигуру по выбору игрока, за исключением короля. Чаще всего на доску ставят сильного ферзя.

Пешки также могут брать на проходе. Но об этом чуть позже (п. 8).

5. Цель игры состоит в том, чтобы «взять» чужого короля. Правда, до явного взятия в шахматах не доходит. Если король никак не может уйти из-под атаки соперника, объявляется мат. Тот, чей король пострадал, проигрывает.

К мату в шахматах ведёт шах. Шах объявляется в том случае, если один из игроков своей фигурой начинает угрожать королю соперника так, что если бы имел право сделать второй ход подряд, то «взял» бы его.

В случае объявления шаха игрок, чей король оказался под угрозой, обязан эту угрозу от себя отвести. Либо отойти королём, либо взять угрожающую королю фигуру, либо сделать такой ход, чтобы перекрыть сопернику линию атаки.

Какими ходами чёрные могут защититься от шаха:

Если ничего из этого сделать нельзя, как раз и получаются шах и мат.

6. Не всегда игра заканчивается победой одной из сторон. Бывает и ничья.

– Если на доске пат – ситуация в которой один из игроков не может сделать ни одного хода, но его король не под шахом (не может быть «взят»).

На рисунке ниже изображён пат (в случае хода чёрных). Чёрный король не под шахом, но не может сделать ни одного хода, чёрные пешки заблокированы. Поэтому чёрные не могут ходить и игра заканчивается вничью, несмотря на колоссальное преимущество белых фигур. Такое тоже случается!

– Если на доске недостаточно фигур, чтобы поставить мат.

– Если одна и та же позиция на доске повторилась в третий раз.

– Если игроки сами согласились на ничью.

– А также в некоторых других редких случаях.

⭐️⭐️⭐️ Особые ходы: рокировка и взятие на проходе

Напоследок ещё два важных правила, которые знают и помнят далеко не все начинающие игроки в шахматы. Но игнорировать их никак нельзя.

7. Рокировка. Единственный ход в шахматах, задействующий сразу две фигуры одного цвета. Если король и одна из ладей того же цвета не ходили с начала партии, то они могут за один ход сменить положение (рокироваться). Король в этом случае смещается на две клетки по направлению к ладье, а ладья размещается между начальной и конечной позицией короля.

Рокировка невозможна, если король или ладья уже ходили (даже если фигура вернулась на свою начальную клетку). Рокировка временно невозможна, если между королём и ладьёй стоит какая-то другая фигура, а также если под ударом одной из фигур противника находится любое из трёх полей: то, которое король занимает, пересекает или займёт в процессе хода.

8. Взятие на проходе. Это особое взятие пешкой другой пешки. Если, предположим, белая пешка пользуется правом походить вперёд на две клетки, но при этом поле, через которое она проходит, находится под ударом чёрной пешки, то эта самая чёрная пешка имеет право забрать белую так, будто бы она походила не на две клетки вперёд, а всего на одну.

Взятие на проходе разрешено только в ответ на ход пешки соперника через битое поле. На следующих ходах совершить такой маневр уже нельзя.

Этого вам будет достаточно, чтобы быстро сыграть партию-другую с кем-то из таких же новичков. Однако чтобы понимать шахматы и чаще побеждать, знания базовых правил недостаточно – нужно чуть глубже погрузиться в принципы игры, основные тактические линии и стратегические идеи.

Если мы смогли заинтересовать вас – оставайтесь на «Чемпионате». Обыгрывать гроссмейстеров мы вас вряд ли научим. Но соседа по купе в поезде или коллегу на работе за обедом вы удивить точно сможете.