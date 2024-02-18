Самый большой стадион используется реже всего. А на остальных аренах есть жизнь.

Что стало с объектами Олимпиады-2014 в Сочи? Разбираемся, приносят ли они пользу

В 2014 году в России прошли зимние Олимпийские игры. Для турнира в Сочи построили десятки новых объектов инфраструктуры: спортивные сооружения, административные здания, жилые дома Олимпийской деревни.

А что стало со всеми этими объектами? Они ещё стоят?

Главный стадион «Фишт»

На стадионе «Фишт», носящем название одноимённой горы недалеко от Сочи, в 2014 году проходили красочные церемонии открытия и закрытия Олимпиады. После Игр арена была закрыта на реконструкцию к чемпионату мира – 2018 по футболу: центральная часть крыши была демонтирована, а внутри возвели дополнительные трибуны и сделали поле.

Сейчас «Фишт» – домашний стадион ФК «Сочи». Также на арене периодически проводят матчи сборные России по футболу и по регби.

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Ледовые дворцы «Шайба» и «Большой»

Во время Олимпиады оба объекта использовались для проведения турниров по хоккею. Однако после Игр дворцы спорта ждала разная судьба.

«Большой» – это сейчас домашняя арена ХК «Сочи». Также комплекс принимает игры сборной России по хоккею и различные клубные хоккейные турниры. Также в «Большом» проходили Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ и соревнования по скалолазанию во время Всемирных военных игр.

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«Шайба» же была передана в ведение Образовательного центра «Сириус». Теперь на арене играют и тренируются воспитанники учебного заведения. Также на время подготовки «Большого» к международным турнирам сюда переезжает ХК «Сочи». Так что хоккей стены этого дворца помнят.

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Дворец зимнего спорта «Айсберг»

В период проведения Олимпиады в «Айсберге» проходили турниры по фигурному катанию и шорт-треку. После Игр объект продолжает принимать соревнования по этим видам спорта. В «Айсберге» проводили чемпионат России (2015) и этапы Кубка России по фигурному катанию разных лет, а также состязания по шорт-треку во время Всемирных военных игр (2017).

А ещё во дворце также работают школа фигурного катания Татьяны Волосожар и Максима Транькова, лаборатория междисциплинарных исследований спорта Научно-технологического университета «Сириус».

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Кёрлинговый центр «Ледяной куб»

На Олимпийских играх здесь проводились соревнования по кёрлингу. Первое время после Олимпиады объект использовался по назначению: здесь прошли чемпионаты России среди мужчин и женщин, чемпионаты мира среди смешанных пар и ветеранов. А позднее «Ледяной куб» был переоборудован и превратился в Академию единоборств, самую крупную в России.

Сейчас там проводятся соревнования по самбо и дзюдо и тренируются представители этих видов спорта: на татами, в залах и даже в бассейне. Самое интересное – в Академии расположен самый большой в мире зал для дзюдо, который оборудован плавающими татами, снижающими травматизм за счёт амортизации. Рядом возвели ещё два здания: корпус для проживания спортсменов и центр для медико-восстановительных процедур.

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Конькобежный центр «Адлер-арена»

Во время Олимпиады здесь соревновались лучшие конькобежцы мира. Сразу после Игр, в 2014 году, в центре стали проходить состязания по теннису. Так, в апреле там прошёл матч между сборными России и Аргентины в рамках Кубка Федерации. В том же году в комплексе открылась теннисная академия.

В 2020 году центр был переименован в «Сириус Арену» и был передан фонду «Талант и успех». Теперь на базе арены расположены секции по 17 видам спорта, где занимаются дети, живущие в Сириусе, и центр спортивной гимнастики. Здесь также проводятся соревнования российского и международного уровня по фехтованию, художественной гимнастике, прыжкам на батуте и различные спортивные фестивали.

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Лыже-биатлонный комплекс «Лаура»

На Олимпийских играх «Лаура» принимала соревнования по лыжным гонкам и биатлону. После Игр небольшая часть комплекса была перестроена под туристические цели, но основную его часть оставили спортсменам.

Теперь на «Лауру» активно приезжают на сборы российские лыжники и биатлонисты. Также летом с 2022 года здесь проводятся этапы Кубка Содружества и иногда – летние чемпионаты России по биатлону.

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Санно-бобслейная трасса «Санки»

В период проведения Олимпиады здесь проходили соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. «Санки» – один из немногих объектов, которые и после окончания Игр живут активной спортивной жизнью.

До 2022 года трасса неоднократно принимала этапы Кубка мира по всем трём видам спорта, тут прошли чемпионат мира и чемпионат Европы по санному спорту. А после отстранения российских спортсменов в «Санках» стали проводиться многочисленные внутренние соревнования.

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Комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки»

«Русские горки» во время Игр принимали у себя соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Сейчас объект продолжает использоваться спортсменами, правда, уже не так активно.

Из-за погодных условий трамплины в Сочи сложно использовать зимой, но летом они максимально загружены тренирующимися спортсменами.

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Горнолыжный центр и экстрим-парк «Роза Хутор»

На «Розе Хутор» во время Олимпиады проходили соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. Но после окончания Игр пути горнолыжного центра и экстрим-парка разошлись.

Все временные трассы и трамплины экстрим-парка были снесены из-за слишком дорогого обслуживания. Хотя изначально предполагалось сохранить объекты для тренировок спортсменов. Впрочем, к турнирам и фестивалям все рельефы оперативно воссоздают с помощью снежных пушек и ратраков.

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А вот горнолыжный центр живёт очень активно. Там проводятся соревнования российского уровня, а в 2016 году даже состоялся юниорский чемпионат мира. Помимо профессиональных спортсменов, горнолыжными трассами активно пользуются любители и многочисленные туристы.

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Бонус — Олимпийский фонтан и Олимпийские деревни

Факел на медальной площади стал главным символом Олимпиады в Сочи. Даже после окончания соревнований объект не утратил своей значимости. Ежедневно у подножия факела проводится яркое шоу поющих фонтанов. Инженеры даже научились воссоздавать с помощью воды и света эффект огня. Так что в некотором смысле олимпийский факел горит и по сей день. А в весеннее время площадь оживает благодаря выпускникам, которые устраивают там прощальные вечера и танцуют школьные вальсы.

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Не самыми заметными для зрителей, но крайне важными для спортсменов во время Игр в Сочи были Олимпийские деревни. Сейчас часть, где жили сборные, переоборудована в отели для туристов, а та часть, где жили волонтёры, передана университету «Сириус» под жильё для студентов.