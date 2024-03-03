«Я всегда хотел побеждать». История лучшего российского регбиста, покоряющего Англию

Может ли российский парень прийти в регби, когда ему перевалило за 25, стать одним из лучших в стране, а потом уехать на родину игры и там покорить сердца болельщиков клуба с более чем 150-летней историей?

Да, для Кирилла Готовцева нет ничего невозможного.

Как же простой парень из села Богучаны оказался в Глостере?

Парень из деревни

Наверное, нужно вернуться в детство Кирилла. Британских журналистов немного шокируют подробности жизни в Сибири на излёте Союза и в первые годы после его распада. Богучаны, где Готовцев родился в 1987 году, расположены почти в 400 км от Красноярска по прямой, но даже сейчас никакой прямой дороги там нет. Готовцев жил в доме без водопровода, с мамой и бабушкой колол дрова и собирал ягоды в лесах, где можно встретить медведя (и как-то раз семья видела в лесу медвежонка, но, к счастью, встречи с его мамой удалось избежать). До сих пор Готовцев вспоминает вкус воды из талого снега, особенно если из неё сварить чай и добавить варенья.

Кирилл Готовцев – российский регбист, выступает за «Глостер». Родился 17 июля 1987 года. Рост 188 см, вес – 119 кг. Столб. В регби с 2013 года. Двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России. Провёл 12 матчей за сборную России.

В 10 лет Готовцев открыл для себя борьбу. В принципе, выбирать особо было не из чего: борьба, волейбол или театральный кружок. Борцовский зал находился в трёх километрах от дома, и Готовцев даже в -50 градусов приходил на тренировки. Кроме него и тренера, никого на них в такую погоду не было. Но Готовцев хотел выигрывать и был готов работать больше, чем другие.

«Борьба похожа на маленькую войну. Есть только ты и твой соперник в небольшом круге. Кто из вас хочет выиграть? У вас могут быть прекрасная техника и сила, но, если вы не жаждете победы – вы не победите. Я всегда хотел побеждать», – рассказывал Готовцев английской прессе в 2022-м.

В Богучанском районе Готовцеву стало тесно ещё в школьные годы. Когда они поехали на соревнования в Красноярск, то он побеждал там городских ребят, а такого с воспитанниками районных спортшкол обычно не случалось. За победами последовали приглашение в училище олимпийского резерва и переезд.

Работоспособность и желание побеждать помогли Готовцеву попасть в состав сборной России по борьбе. Но проблема индивидуальных видов в том, что там нужно быть лучшим. А он был лишь третьим номером в команде. На Олимпиаду в Лондон поехал Билял Махов, который на Играх взял бронзу, превратившуюся в золото после пары дисквалификаций соперников.

Кирилл Готовцев Фото: Wayne Tuckwell/IMAGO/ТАСС

А Кирилл тогда понял, что если не быть первым, то в борьбе делать нечего. На тот момент до Олимпиады в Сочи оставалось два года, и Готовцева пригласили разгоняющим в бобслей. Борец принял решение не раздумывая.

Оставив машину на парковке в красноярском аэропорту, Готовцев вылетел в Сочи и вернулся только через три месяца. В первом же прокате их боб перевернулся, но дальше всё было настолько хорошо, что его позвали во второй экипаж на чемпионат Европы. Попади в тот период Готовцев в обойму сборной России на домашнюю Олимпиаду – остался бы в бобслее надолго. Но чтобы быть на Играх – нужно быть лучшим. А он пока им не был.

Лучший россиянин — в Британии!

Вообще, красноярских борцов в регби и до этого зазывал Кеша Зыков из «Енисея-СТМ», который сам в очень солидном для игровиков возрасте сменил тёплый борцовский зал на регбийное поле. Но судьбу Готовцева решил случай. Во время мальчишника в ресторане к нему подошёл его старый знакомый Игорь Николайчук, поговорил с ним за жизнь и пригласил в регби. Причём не куда-нибудь, а сразу в «Красный Яр». На тот момент Готовцев уже оставил мечты о зимней Олимпиаде и согласился. Он всё ещё хотел побеждать.

Рослый и мощный, с хорошей техникой захватов, он ничего не понимал в регби. Его отправили во вторую команду играть в «пятнашку» в третьей линии и в «семёрку». Конечно, дядя Кирилл уделывал юниоров, катком проходя их защиту. Заносил по три-четыре попытки и думал, что так и должно быть.

Кирилл Готовцев (слева) Фото: David Rogers/Getty Images

Но в основной команде против серьёзных ребят всё оказалось куда сложнее. Играя в третьей линии, Готовцев бросался на всех, кто был с мячом, чтобы их остановить. Захватывал по-борцовски, что иногда было не совсем по регбийным правилам, да и от бестолковой беготни быстро уставал. Но тут, к счастью, подключились старшие и куда более опытные товарищи: они объяснили Готовцеву, чего делать нельзя, а он сам начал постигать азы игры в первой линии. И тут пригодились и борьба, и бобслей: много техники, как в бобслее, много импровизации и чувства своего тела, как в борьбе.

В итоге Готовцев очутился на одной из самых сложных с технической точки зрения позиций в регби – правого столба. На эту же позицию он и был вызван в сборную России по регби на Кубок мира – 2019. И был там хорош.

Кстати, ещё до Кубка мира он с «Красным Яром» ездил на предсезонные сборы в Англию и понял, что там отношение к регби совсем другое. И что было бы неплохо поиграть и за рубежом, прочувствовать всё это на себе.

Когда в конце нулевых к работе в сборной России начали привлекать британских специалистов, те на будущее начали рассматривать россиян (и других восточных европейцев из российского чемпионата) всерьёз. Первым в Премьершип отправился Василий Артемьев, сразу за ним – Андрей Остриков и молдаванин Вадим Кобылаш, поиграли в Англии и Кирилл Кулёмин, Влад Коршунов, Виктор Гресев, Валерий Морозов и другие. Но после Кубка мира – 2019 и возвращения в Россию Морозова там остался только Готовцев.

Кирилл Готовцев Фото: David Rogers/Getty Images

Сам он рассказывает, что предложений было несколько и он остановился на небольшом симпатичном городке Глостер, куда и переехал с семьёй. При этом ещё в конце декабря 2021-го Готовцев заявил, что прекращает выступления в составе сборной: тяжело оставлять надолго семью, да и ему уже было 34.

Текущий сезон у «Глостера» в Премьершипе складывается не слишком удачно: команда идёт на предпоследнем месте в таблице. Но вот в Кубке не без активного участия Готовцева она добралась до финала, где 15 марта на домашнем поле «Глостер» встретится с «Лестером». В России с «Красным Яром» Готовцев трижды брал кубок страны. Вероятно, пришло время взять аналогичный трофей, но на этот раз в стране, придумавшей регби.