Летний чемпион мира в беге на 100 и 200 м Ноа Лайлз остался без золота зимнего чемпионата мира.

Наследник Болта получил по носу на ЧМ-2024. Он проиграл все финалы, в которых участвовал

В Глазго завершился зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пропускали многие звёзды, сосредоточившиеся на подготовке к Олимпиаде-2024. Турнир всё равно получился классным – с топовыми противостояниями, мировыми рекордами и сенсациями.

Наследник Болта проиграл любителю шопинга

Перед летним чемпионатом мира – 2023 американец Ноа Лайлз сделал немало громких заявлений, самым громким из которых стало обещание побить мировые рекорды Усэйна Болта. Побить не получилось, но обе спринтерских дистанции Лайлз выиграл. И стал самой медийной звездой в мире спринта.

Его участие в зимнем чемпионате мира во многом было неожиданным. Всё-таки стометровку в залах не бегают, а на 60-метровой дистанции он просто не успевает «набегать» на соперников после традиционно медленного для себя старта. Так получилось и на ЧМ-2024. Лайлз проиграл короткий спринт великолепно стартовавшему и удержавшему скорость соотечественнику Кристиану Коулману.

Кристиан Коулман Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Тому самому Коулману, который пропустил Олимпиаду в Токио из-за шопинга, если верить его собственным объяснениям. Он получил полтора года дисквалификации вместо стандартных 12 месяцев, если бы сразу признал свою вину. Борьба шла на уровне лучшего результата сезона в мире, и победил в этой борьбе Коулман. Но Лайлз всё равно остаётся главной звездой мирового спринта и главным претендентом на «золотой» дубль в Париже.

Ярослава Магучих внезапно не стала чемпионкой мира

Украинка Ярослава Магучих потеряла титул зимней чемпионки мира, завоёванный два года назад в Белграде. Она преодолела планку на высоте 1,97 м и проиграла австралийке Николе Олислагерс, которая взлетела на 2 см выше.

За месяц до старта чемпионата мира в Глазго Магучих прыгала на 2,04 м и владела лучшим результатом сезона в мире. Что случилось с украинкой в Шотландии, сложно сказать. Скорее всего, отсутствие мотивации именно на зимний турнир. Всё-таки впереди Олимпиада, и вся подготовка строится к Парижу, где Магучих будет главной претенденткой на победу. Тем более в отсутствие основной соперницы – Марии Ласицкене из России.

Рекордсмен мира в беге с барьерами проиграл на «гладкой» дистанции

Норвежец Карстен Вархольм в отсутствие главных специалистов в беге на 400 м был главным фаворитом. Но бег с барьерами, в котором Вархольм – рекордсмен мира, и «гладкий» бег по короткому кругу – немного разные дисциплины.

Норвежец проиграл бельгийцу Александру Дому, который пролетел дистанцию с национальным рекордом, а после финиша выплёскивал все эмоции, что у него накопились. С одной стороны, вроде бы сенсация. С другой — Дом великолепно провёл и эстафету 4х400 м, оставив без золотой медали… Ноа Лайлза.

Карстен Вархольм Фото: MI News/Getty Images

Американец бежал третий этап эстафеты и вывел свою команду в лидеры, но финишёр сборной США Кристофер Бейли не справился с бельгийским чемпионом, уступив ему 0,06 секунды!

Дюплантис был в шаге от поражения, а в итоге штурмовал мировой рекорд

Рекордсмен мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис во второй раз в своей карьере выиграл чемпионат мира в помещении. Но он был на грани поражения, завалив две попытки на 5,85 м. К тому моменту в соревнованиях оставались только трое – Дюплантис, американец Сэм Кендрикс и грек Эммануил Каралис.

Рекордсмен мира всё же сумел преодолеть планку на детской для себя высоте и продолжил борьбу. Кендрикс остановился на 5,90 м, а Каралис – на 5,85 м. Дюплантис со второй попытки прыгнул на 5,95 м, обеспечив себе золотую медаль, а затем преодолел планку на 6,05 м, обновив лучший результат сезона.

Арман Дюплантис Фото: Michael Steele/Getty Images

Две из трёх попыток Дюплантиса на высоте мирового рекорда 6,24 м были очень близки, но не в этот раз. После окончания соревнований швед признался, что это был самый сложный турнир в его карьере.

Летучая голландка вновь побила мировой рекорд

Рекордсменка мира в беге на 400 м в помещении голландка Фемке Бол легко и непринуждённо установила новый мировой рекорд.

Всего две недели назад на чемпионате Нидерландов Бол побила своё же достижение, пробежав за 49,24 секунды. В Глазго она улучшила этот результат на 0,07 секунды. Также на ЧМ-2024 голландка помогла своей команде выиграть золото в эстафете 4х400 м.

Стоит отметить результаты сборной Новой Зеландии, а именно прыгуна в высоту Хэмиша Керра, который победил с результатом 2,36 м, и Джорди Бимиша, который выиграл забег на 1500 м мощнейшим ускорением из-за спин соперников. По ходу забега Бимиш меньше всех дёргался, а ускорился один раз и на все деньги, когда на последнем вираже обошёл всех по дальней дорожке.

В прыжке в длину у мужчин чемпионом стал грек Милтиадис Тентоглу, который показал одинаковый результат с юным итальянцем Маттиа Фурлани, но выиграл за счёт других более далёких попыток. А в тройном прыжке у женщин победила Теа Лафон, которой единственной из всех участниц удалось улететь за 15 м. Победа Лафон примечательна тем, что она стала первой в истории медалисткой (и сразу золотой!) с карибского острова Доминика – самого маленького из государств, участвовавших в ЧМ-2024.