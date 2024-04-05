Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Турнир претендентов по шахматам — 2024, Непомнящий, Горячкина, 2-й тур, онлайн-трансляция 5 апреля 2024, смотреть видео

Горячкина против украинки. Непомнящий против француза. 2-й день турнира претендентов. LIVE
Михаил Чесалин
Александра Горячкина и Ян Непомнящий
Комментарии
В первый день представители России завершили свои партии вничью.

В пятницу, 5 апреля, в Торонто (Канада) продолжится Турнир претендентов — 2024. В этом году впервые в истории соревнования мужчин и женщин проходят одновременно в одном и том же месте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго игрового дня и расскажет вам обо всём, что происходит на доске и за её пределами.

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени.

Ян Непомнящий во 2-м туре сразится с гроссмейстером Алирезой Фируджей, представляющим Францию, Александре Горячкиной будет противостоять Анна Музычук из Украины, а Екатерина Лагно сойдётся в противостоянии с индийской шахматисткой Хампи Конеру.

Расписание других матчей 2-го тура турнира претендентов:

  • Хикару Накамура (США) — Видит Гуджрати (Индия);
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия);
  • Фабиано Каруана (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).

Расписание других матчей 2-го тура Турнира претенденток:

  • Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия);
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай).

Напоминаем, вы также можете смотреть видеотрансляцию партий с комментариями гроссмейстеров Александра Морозевича и Марии Фоминых в официальной группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Календарь Турнира претендентов - 2024

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Как вы оцените шансы участников турнира после первого дня? Кто выиграет?

21:15 Михаил Чесалин

До начала партий осталось всего 15 минут. Скоро шахматисты уже начнут заходить в игровой зал.

21:01 Михаил Чесалин

Заруба между Непомнящий и Фируджей действительно ожидается знатная. Эти парни после Турнира претендентов — 2022 сыграл друг с другом 21 партию в классику, рапид и блиц. Результативных из них было аж 14! Счёт за последние два года в пользу иранца, выступающего за Францию — 9:5. Но если брать только классику, то тут почти полное равенство — 4:3 в пользу Фируджи.

20:53 Михаил Чесалин

«Сегодня Непомнящий играет с Фируджей, у них всегда зарубы, скучного ферзевого гамбита не жду, французский иранец явно настроен серьезно на этот турнир. Партия очень важная, надеюсь, Ян выиграет», — сказал экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий в интервью Sport24.

20:50 Михаил Чесалин

Шахматный эксперт «Чемпионата» Дмитрий Кряквин разобрал первые партии российских гроссмейстеров на турнире претендентов. Почему Непомнящий не дожал Ниджата Абасова, и были ли на это шанс? Разбираемся!

Анализ первых партий россиян на Турнире претендентов — 2024
С аутсайдером не справился. Ян Непомнящий стартовал на турнире претендентов с ничьей
С аутсайдером не справился. Ян Непомнящий стартовал на турнире претендентов с ничьей
20:36 Михаил Чесалин

Мы вспомнили, как россиянки и украинки играли друг с другом в шахматы. В истории противостояния Горячкиной, Лагно и Анны Музычук было немало интересного. У вас ещё есть время вспомнить яркие моменты.

Вспоминаем историю шахматного противостояния:
Россия и Украина не играли в шахматы два года. Пауза прервётся на турнире претендентов!
Россия и Украина не играли в шахматы два года. Пауза прервётся на турнире претендентов!
20:29 Михаил Чесалин

Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем вместе с вами смотреть партии второго игрового дня турнира претендентов. Если вчера шахматисты ещё вкатывались в турнир, то сегодня всё максимально серьёзно. Особенно интересно, конечно, будет посмотреть за антуражем противостояния Александры Горячкиной и Анны Музычук.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android