В первый день представители России завершили свои партии вничью.

Горячкина против украинки. Непомнящий против француза. 2-й день турнира претендентов. LIVE

В пятницу, 5 апреля, в Торонто (Канада) продолжится Турнир претендентов — 2024. В этом году впервые в истории соревнования мужчин и женщин проходят одновременно в одном и том же месте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго игрового дня и расскажет вам обо всём, что происходит на доске и за её пределами.

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени.

Ян Непомнящий во 2-м туре сразится с гроссмейстером Алирезой Фируджей, представляющим Францию, Александре Горячкиной будет противостоять Анна Музычук из Украины, а Екатерина Лагно сойдётся в противостоянии с индийской шахматисткой Хампи Конеру.

Расписание других матчей 2-го тура турнира претендентов:

Хикару Накамура (США) — Видит Гуджрати (Индия);

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия);

Фабиано Каруана (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).

Расписание других матчей 2-го тура Турнира претенденток:

Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия);

Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай).

Напоминаем, вы также можете смотреть видеотрансляцию партий с комментариями гроссмейстеров Александра Морозевича и Марии Фоминых в официальной группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.