Россия и Украина не играли в шахматы два года. Пауза прервётся на турнире претендентов!

Россиянок разводили с украинками

Возможно, ключевыми встречами в шахматном турнире претенденток, который в эти дни проходит в Торонто (Канада), станут поединки россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно против украинки Анны Музычук.

В прошлом розыгрыше женской мировой короны ФИДЕ искусственно развела россиянок и украинок по двум разным сеткам, в результате чего больше всех выиграли китаянки. И вот наконец-то очная встреча за доской, которой не было уже больше двух лет! Ведь сестры Музычук даже выходили из цикла ФИДЕ, поскольку Министерство спорта Украины не разрешало им садиться за одну доску с шахматистками из России. Но Анна всё-таки прорвалась в кандидатский турнир через Кубок мира, и каких-то дополнительных препятствий для неё в настоящий момент не существует.

Стоит отметить, что в 2022-м Анна и Мария Музычук отказались подписать заявление шахматистов Львовской областной шахматной федерации, в котором призывалось дисквалифицировать всех россиян и белорусов, а руководство ФИДЕ с Аркадием Дворковичем – отправить в отставку. После чего президиум Львовской федерации пытался дисквалифицировать уже самих сестёр, однако после обмена рядом открытых писем страсти улеглись.

Битвы девочек-вундеркиндов

О поединках Анны Музычук и Екатерины Лагно можно написать целую книгу. Ведь они одного возраста, и обе родились во Львове (Екатерина Лагно переехала в Россию, выйдя замуж за гроссмейстера Александра Грищука в 2014-м). Так что первую встречу за доской Катя и Аня провели в ещё очень юном возрасте, остро конкурируя в детских первенствах. На чемпионате мира среди девочек до 10 лет в Каннах-1997 бились до голых королей – в итоге ничья, которая ни позволила ни той, ни другой стать чемпионкой.

После битв вундеркиндов судьбы Лагно и Музычук разошлись. Анна долгое время представляла шахматную федерацию Словении и вернулась под украинский флаг только после того, как на родине больших успехов добилась её сестра, Мария Музычук, ставшая чемпионкой мира в одном из нокаут-турниров ФИДЕ. Екатерина же переехала в Донецк и обучалась в знаменитой школе имени Момота (из которой вышли Сергей Карякин, Руслан Пономарёв и целая плеяда других гроссмейстеров), потом вышла замуж за французского гроссмейстера и спортивного журналиста Роберта Фонтена, пожила в Европе, но развелась и через некоторое время оказалась в России.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

С 2014 года Лагно и Музычук регулярно встречались за доской как лидеры сборных России и Украины. На шахматной Олимпиаде в Тромсё (2014) у Анны и Екатерины была ничья. Россия драматично проиграла тот матч Украине, однако финишировала на морально-волевых и вырвала первое место в турнире, в то время как Украина осталась только третьей! А на командном чемпионате Европы в исландском Рейкьявике (2015) победа Лагно позволила россиянкам свести принципиальный матч вничью, и в итоге Россия снова завоевала титул, а Украина финишировала на второй строчке.

На турнире претенденток 2019 года в Казани сестры Музычук сошлись лицом к лицу с Горячкиной и Лагно за выход на матч против китаянки Цзюй Вэньцзюнь. В итоге турнир закончился блестящей победой Александры Горячкиной, Анна Музычук стала второй, Лагно – третьей. На этом турнире очный поединок Музычук – Лагно закончился в пользу украинки, да и в целом сезон-2019 стал для неё лучшим в личном противостоянии с Екатериной.

Горячкина решающие партии выиграла

А в сборной России закрепился новый лидер. Теперь на первой доске против ведущего гроссмейстера Украины сражалась Александра Горячкина. В 2021 году Александра нокаутировала Анну Музычук на чемпионате мира в Ситжесе. Турнир проводился в необычном формате – групповые турниры плюс нокаут, а Россия и Украина встречались в полуфинале – важнейшая победа Александры принесла нашей команде возможность добыть очередное золото.

На командном же чемпионате Европы – 2021 в Словении партия Горячкина – Анна Музычук завершилась ничьей, но Россия выиграла у Украины 3:1, заняв первое место и выбив конкуренток на финише из призовой тройки.

Наконец, важнейшей для Александры была победа над Анной Музычук в Кубке мира 2021 года на Красной Поляне – Горячкина дошла до финала, где уступила экс-чемпионке мира Александре Костенюк, а Анна после поражения в полуфинале вынуждена была вести борьбу лишь за третье место. Все мировые агентства обошли фото, на котором Горячкина и Музычук буквально испепеляют друг друга взглядами перед одной из партий.

Несмотря на то что сборная России в целом доминировала над украинской командой, схватки Александры Горячкиной и Екатерины Лагно с Анной Музычук всегда складывались крайне упорно и напряжённо.

Музычук сейчас на подъёме, она прекрасно выступила на женском Grand Swiss в конце 2023 года. Так что встречи с Анной во всех смыслах станут очень серьёзной проверкой на прочность для обеих наших шахматисток.