Соперник опасен! Выиграет ли Непомнящий битву с индийским вундеркиндом? LIVE

3-й тур шахматного турнира года будет ещё интереснее! В соперниках у россиянина Гукеш Доммараджу.

В субботу, 6 апреля, в Торонто (Канада) продолжается Турнир претендентов — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня и расскажет вам обо всём, что происходит в Торонто. Старт запланирован на 21:30 по московскому времени.

В 3-м туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу. Оба соперника набрали по 1,5 очка. В случае победы Непомнящий может возглавить турнирную таблицу и серьёзно увеличит свои шансы на итоговое первое место. Накануне Непомнящий белыми красиво обыграл француза Алирезу Фируджу.

В женском турнире Александра Горячкина сразится с китаянкой Лэй Тинцзе, а Екатерине Лагно предстоит встреча с украинской шахматисткой Анной Музычук. Горячкина после двух туров набрала 1,5 очка, у Лагно — 1 очко.

Все трансляции матчей 3-го тура можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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