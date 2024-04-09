На Турнире претендентов — 2024 играются партии 5-го тура. Ждём побед от российских участников.

Непомнящий сыграет с шахматистом из Индии третий раз подряд. На что способен Ян? LIVE

В Торонто (Канада), где проходит главный шахматный турнир года, после выходного будут сыграны партии 5-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий, который единолично возглавляет турнирную таблицу, чёрными сыграет с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой. Третий тур подряд Ян играет с индийским гроссмейстером, и этот, возможно, самый опасный.

Александра Горячкина будет противостоять опытнейшей представительнице Индии Хампи Конеру, а Екатерина Лагно сыграет с китаянкой Лэй Тинцзе. Наши девушки также будут играть чёрными фигурами.

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«Чемпионат» расскажет о том, что происходит в Торонто, в онлайн-трансляции. Партии начнутся в 21:30.