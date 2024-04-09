По следам советских чемпионов. Смогут ли индийские шахматисты остановить Непомнящего?

В турнирах претендентов XX века одним из главных шахматных терминов в устах многочисленных экспертов и болельщиков был так называемый «русский ряд». Дело в том, что согласно так называемой «принудительной» жеребьёвке советских игроков заставляли играть между собой на старте, дабы исключить гипотетический сговор на финише. В результате этого шахматисты из СССР располагались в таблице друг за другом, и их противникам в какой-то момент приходилось играть подряд со всеми грандами под красным полотнищем с серпом и молотом.

Испытание это оказывалось, разумеется, достаточно умеренной приятности – например, известен случай, когда один из лучших игроков мира того времени гроссмейстер Любомир Любоевич лидировал в межзональном соревновании, а потом началось испытание «русским рядом» – буквально уничтожающая серия нулей отбросила талантливого югослава в подвалы турнирной таблицы.

В современных турнирах претендентов и претенденток тоже применяется «принудительная» жеребьёвка. Каждый из кругов сейчас в канадском Торонто начинается для россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно со встречи между собой. Разумеется, в первом же туре сели за одну доску американцы Накамура и Каруана. Как и китаянки Тинцзе и Чжунъи.

А вот индийских шахматистов в мужской половине кандидатских целых трое. Три – это, конечно, поменьше, чем «русский ряд» советской эпохи. Однако, как показали события турнира претендентов, этот небольшой рядок оказался достаточно крепким. Как раз сейчас его первым среди всех участников проходит наш Ян Непомнящий. Сначала он чудом устоял против Гукеша Доммараджу, а потом блистательно переиграл Сантоша Видита. Для того чтобы преодолеть первую восточную полосу препятствий, после выходного в 5-м туре Непомнящему нужно без потерь пройти Рамешбабу Прагнанандху.

Перед началом соревнований в Канаде, призванных определить соперников по матчу за мировую корону для Дин Лижэня и Цзюй Вэньцзюнь (Китай), шансы молодых индусов оценивали почему-то скептически. Мол, есть три больших фаворита – Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Ян Непомнящий, а также очень талантливый, но неровный Алиреза Фируджа. Остальные же, мол, слишком неопытны для такого турнира. Даже экс-чемпион мира и величайший игрок всех времён и народов норвежец Магнус Карлсен, обычно не склонный к совсем категоричным оценкам, заявил, что очень сильно удивится, если кто-то из посланников Индии категорически проявит себя в Торонто.

Однако начались первые туры, и оказалось, что тот же Накамура, для которого этот турнир многими воспринимается как последний шанс попытаться стать чемпионом мира, отодвинут индийцами во вторую половину турнирной таблицы – он проиграл Видиту. Интересно, как проявит себя в битвах с посланниками Востока и Каруана, в активе которого пока только очко в битве с наименее титулованным Ниджатом Абасовым (Азербайджан).

Видит Гуджрати Фото: FIDE

В последнее время чёрно-белая игра на родине шахмат активно развивается – проводятся крупные турниры с большими денежными призами, царит настоящий бум, а элиту штурмует целая плеяда юных гроссмейстеров. Для Индии, страны больших контрастов, в многих не слишком обеспеченных семьях шахматы оказываются настоящим социальным лифтом, благодаря которому мальчик из трущоб может выехать за границу и стать настоящей знаменитостью. Не будет преувеличением сказать, что в Индии шахматы – один из национальных видов спорта, уступающий по популярности только крикету, который обладает почти религиозным статусом.

Да и во многих богатых семьях дети мечтают повторить подвиги Вишванатана Ананда – экс-чемпион мира, хоть и поигрывает иногда, но видно, что в данный момент он уже сконцентрировался на продвижении молодого индийского поколения, которому передал уже достаточно большую часть своих невероятных знаний. Рассказывая про турнир претендентов, Ананд, выступающий в роли комментатора на английском языке, не скрывал своих эмоций – его очень радовал боевой настрой молодых земляков, бьющихся в каждой партии за победу и не признающих коротких ничьих.

Вишванатан Ананд Фото: FIDE

Рамешбабу Прагнанандха (18 лет) и Гукеш Доммараджу (17 лет) – это юноши-вундеркинды, одни из самых молодых гроссмейстеров в истории. Сантош Видит несколько старше, ему почти 30 – расцвет по меркам шахмат. Если мы смотрим на кандидатский турнир с точки зрения Яна Непомнящего (которому, конечно, мы желаем удачи и победы), то встречи за доской россиянина с ударным индийским трио складывались по-разному.

Видит – это самый удобных из индийцев соперник для Яна. Непомнящий дважды обыгрывал Сантоша в классику до этого и в Торонто сумел запутать визави в головокружительном по сложности окончании. А вот поединки с Гукешем, наоборот, внушали российским болельщикам одну только тревогу: в Дюссельдофе-2023 перед матчем с Дин Лижэнем Ян уступил Доммараджу на тай-брейке, потом в этом году зевнул удар и проиграл в Вейк-ан-Зее. Весьма неприятно складывались события и в Канаде. Радует, что во втором круге Непомнящий будет руководить против Гукеша белыми фигурами – тут можно будет действовать в силу турнирной необходимости.

Наконец, в партиях против Прагнанандхи Непомнящий дважды довольствовался лишь ничьей, хотя нажимал в обеих встречах – тут всё самое интересное наверняка впереди. Напомню, после четырёх туров Доммараджу Гукеш делит второе-третье место с Каруаной, отставая всего на пол-очка от Непомнящего. Прагананандха и Гукеш находятся в пелотоне шахматистов, на балансе которых 1,5 из 4 – здесь вся пятёрка, кроме лидеров.

Конечно, очень хочется, чтобы Ян Непомнящий в третий раз подряд вышел на матч за мировую корону! Безумно интересна схватка нашего Непо с Каруаной, фаворитом, по мнению Карлсена (Магнус даже подчеркнул, что если Фаби станет шахматным королем, то это будет логично). Но что-то подсказывает, что индийское трио, этот «индийский ряд» ещё скажет в турнире свое веское, если не решающее слово, и многие гранды ощутят на себе его силу.