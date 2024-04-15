В лёгкой атлетике побили старейший мировой рекорд. Никто не мог этого сделать 38 лет!

14 апреля 2024 года может надолго войти в историю лёгкой атлетики. Именно в этот день был побит «вечный» рекорд немца Юргена Шульта, почти 38 лет тому назад метнувшего диск на 74,08 м.

Достижение Шульта превзошёл Миколас Алекна, который родился через 16 лет после того, как судьи зафиксировали мировой рекорд немца.

Продолжатель дела своего отца

В воскресенье, 14 апреля 2024 года, в Оклахоме состоялся турнир среди метателей диска. Одним из его участников был 21-летний литовец Миколас Алекна. Парень уже давно не ноунейм, на его счету золото чемпионата Европы, а также серебро и бронза чемпионатов мира на взрослом уровне. Миколас – самый молодой призёр ЧМ и обладатель броска более чем на 70 м. К тому же Алекна – продолжатель дела своего отца, двукратного олимпийского чемпиона по метанию диска Виргилиюса Алекны.

Виргилиюс Алекна Фото: Stu Forster/Getty Images

Несмотря на все вышеперечисленные достижения, мало кто мог предположить, что именно Алекна-младший внезапно возьмёт и установит новый мировой рекорд, ведь все уже как-то привыкли, что результат Шульта недосягаем!

Полетело так полетело!

До 14 апреля личный рекорд литовца составлял 71,39 м. Так что первая же попытка с результатом 72,21 м уже была большим успехом для 21-летнего парня. Правда, сам Миколас останавливаться на этом не собирался.

Вторая попытка оказалась чуть хуже – 70,32 м. А третьим броском спортсмен смог побить свой же рекорд, установленный в начале турнира. Алекна метнул диск на 72,89 м – а это уже очень серьёзно! Как ни крути, четвёртый результат за всю историю существования вида спорта!

Но и этого было мало. Пятая попытка принесла Миколасу мировой рекорд. Впервые на официальных соревнованиях диск упал на расстоянии 74,35 м. Таким образом, 21-летний Алекна превзошёл Юргена Шульта.

Два рекорда в одной семье

А теперь вернёмся к отцу Миколаса. И заметим, что Виргилиюс не просто обладатель золота Игр, но и рекордсмен. На Олимпиадах никто не метал диск дальше него. Рекорд был установлен им в 2004 году – 69,89 м.

Согласитесь, а красивая получится история, если олимпийский рекорд отца сможет побить его сын. И надо признать, что у Миколаса есть все шансы сделать это уже летом 2024-го в Париже.