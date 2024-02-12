«Я попробую выбежать из двух часов». Рекордсмен мира в марафоне погиб в автокатастрофе

Кениец Келвин Киптум, рекордсмен мира в марафонском беге, погиб в ДТП вместе со своим тренером. Трагедия случилась поздно вечером 11 февраля. В октябре 2023 года Киптум побил рекорд соотечественника Элиуда Кипчоге, пробежав в Чикаго за 2 часа и 35 секунд. Он готовился на марафоне в Роттердаме улучшить своё достижение и стать первым в истории спортсменом, выбежавшим из двух часов.

Представители полиции сообщили подробности аварии. По их словам, Киптум не справился с управлением, его «Тойота Премио» вылетела с трассы и врезалась в дерево, после чего слетела в кювет. Сам спортсмен и его тренер Жэрве Хакизимана погибли на месте. Ехавшая в качестве пассажира женщина по имени Шэрон Кости госпитализирована с места ДТП с тяжёлыми травмами.

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Киптум ворвался в марафонский бег из ниоткуда и очень ярко. В 2022-м в Валенсии на своём первом в карьере официальном марафоне он пробежал за 2:01.53, заставив всех остальных пристально присмотреться к себе. На мэйджоре в Лондоне в 2023-м Киптум показал результат 2:01.25. А уже в Чикаго в октябре прошлого года Келвин побил мировой рекорд, который теперь равен 2:00.35.

Этот парень убедил весь мир, что сможет в соревновательном режиме пробежать марафон быстрее двух часов. Киптум не хотел откладывать это достижение надолго. Он верил, что уже 14 апреля 2024 года в Роттердаме установит историческое достижение. Теперь уже невозможно сказать, удалось бы Киптуму пробежать быстрее двух часов или нет.

Келвин Киптум Фото: Michael Reaves / Getty Images

«Роттердам. 14 апреля. Я отправлюсь туда, чтобы пробежать быстро. Трасса идеальна, а толпы зрителей на улицах заставляют вас стараться изо всех сил. Я хотел бы стать частью богатой истории этого марафона. Если подготовка пойдёт в правильном направлении с пиками в 270 километров в неделю, а погодные условия позволят, я попробую выбежать из двух часов.

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Из-за интенсивной подготовки я вижусь со своей семьёй только раз в неделю. Но это полностью осознанный выбор, сделанный в согласии с моей женой, чтобы можно было на 100 процентов сосредоточиться на своих целях. В составе сборной Кении на Олимпийских играх — 2024 есть только три места, и я хочу занять одно из них. Как команда мы будем сотрудничать, но потом каждый начнёт заботиться о себе», — говорил он в конце декабря 2023 года.

Киптум сразу начал заниматься бегом по шоссе, хотя по традиции бегуны начинают со стадионом, а потом переходят на длинные дистанции. Он объяснил, что у него просто не было денег на то, чтобы ездить по соревнованиям. Ещё в 2018-м Келвин бегал в чужих кроссовках, потому что своих не было. Тогда и началось его сотрудничество с Жэрве Хакизимана, который превратил Киптула в элитного марафонца. Лучшего в мире. Впрочем, знакомы они были давно.

«Я знал его ещё мальчишкой, когда я тренировался, а он пас скот босиком и пытался за мной увязаться, наступая на пятки. Приходилось его прогонять», — говорил Хакизимана.

2 декабря 2023 года Келвину Киптуму исполнилось 24 года, у него остались жена и двое детей. На прошлой неделе World Athletics официально утвердила его мировой рекорд.