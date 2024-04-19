Непомнящий пытался сыграть без риска. Но сделал себе только хуже

За океаном в Торонто (Канада) надвигается пора решающих партий в турнире претендентов. Обжигающее дыхание финиша уже чувствуется. В мужском турнире ситуация обострилась резко: выиграли как один все три главных конкурента Яна Непомнящего! Хикару Накамура (США) ещё раз нокаутировал совсем расклеившегося Алирезу Фируджу (Франция), Гукеш Доммараджу (Индия) запутал аутсайдера Ниджата Абасова (Азербайджан), а Фабиано Каруана (США) переиграл Сантоша Видита (Индия).

По итогам 12-го тура Накамура и Доммараджу догнали Непомнящего (у всех троих по 7,5 из 12), а Каруана отстаёт лишь на пол-очка – большая тройка фаворитов и вспыхнувшая на этом турнире звезда индийского таланта разыграют путёвку на матч с китайским чемпионом мира Дин Лижэнем между собой.

В 12-м туре Непомнящий попытался надёжно, как говорят в шахматной среде, «на два результата» (ничью или выигрыш без лишнего риска) сыграть против Рамешбабу Прагнанандхи (Индия). Но индиец оказался хорошо готов к новой идее Яна в разменном варианте французской защиты и не испытал никаких проблем – более того, заставил самого Яна искать точные ходы.

Мужской турнир претендентов — 2024. 12-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Какое напряжение ожидается на финише мужского турнира, не передать словами! А 19-го числа на турнире очень вовремя выходной – именно Яну сейчас нужно подзарядить свои батарейки. В 13-м туре у россиянина принципиальная битва белыми с Накамурой, и действовать от ничьей тут нельзя – ведь в последнем туре придётся чёрными отбиваться от Каруаны.

А вот Доммараджу сыграет против самой неровной фигуры соревнования в Торонто – Фируджи. Местами иранец под французским флагом показывал свою могучую силу, а иногда просто рассыпался под дуновением ветра. На мой взгляд, не выдерживает никакой критики и его дебютная подготовка к турниру. Сможет ли Алиреза отбиться от напористого, целеустремлённого и мастеровитого Гукеша? Всё очень тревожно в свете гонки с Непомнящим.

Однако в последнем туре этому индийскому вундеркинду играть как раз чёрными против Хикару – мастера психологии и решающих партий, которому судьба тоже дала чудесный последний шанс попытаться стать чемпионом мира. Всё это невероятно валидольно, но очень интересно!

В женском турнире россиянки стояли на грани катастрофы и могли проиграть ещё по одной партии – Екатерина Лагно что-то перепутала в дебюте и получила ужасную позицию c Лэй Тинцзе (Китай), а Александра Горячкина попала под пресс Хампи Конеру (Индия). Последнее было особенно неприятно, поскольку Конеру делила с россиянками третье место. Однако Хампи то ли что-то не досчитала, то ли решила, что ничья чёрными – это нормально, поэтому согласилась на троекратное повторение.

Показала характер и спаслась Лагно – увы, это мало что даёт, так как шансы нагнать китаянок остались лишь чисто теоретические.

Женский турнир претендентов — 2024. 12-й тур

Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)

После 12 туров в активе китаянки Тань Чжунъи восемь очков, а у Лэй Тинцзе – 7,5. Горячкина, Лагно и Конеру набрали только по шесть турнирных баллов. Чтобы добраться до дележа первого места, каждой из россиянок нужно на заказ выигрывать обе свои оставшиеся партии и надеяться, что Чжунъи оба раза будет повержена, а Тинцзе наберёт только 0,5 очка из двух.

Согласитесь, сценарий выглядит нереализуемым. Увы, с мечтами о возвращении женской короны в Россию мы пока прощаемся.