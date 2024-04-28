Российское регби возвращается! Помогаем разобраться во всех интригах даже новичкам

Титул вернётся в Красноярск? Сможет ли «Локомотив» преодолеть кризис? В Москве появился новый топ-клуб? Интересных вопросов очень много.

Российское регби возвращается после долгой зимней паузы. В понедельник, 29 апреля, в Саранске пройдёт матч за Суперкубок России по регби, в котором «Локомотив-Пенза» и казанская «Стрела-Ак Барс» разыграют первый трофей в 2024 году. А уже 4 мая пройдёт 10-й тур PARI чемпионата России по регби. «Чемпионат» подготовил для болельщиков гайд, с ответами на самые интересующие вопросы.

1. Какие команды принимают участие в сезоне?

Чемпионат стартовал с девятью командами-участницами, однако зимой было объявлено, что дзержинский «Химик» снимается с розыгрыша. Последние годы сложилась неприятная тенденция, состоящая в том, что чемпионат России по регби теряет команды. Напомним, прямо перед стартом сезона-2022/2023 по финансовым причинам с розыгрыша снялся московский ЦСКА, а ещё раньше схожая с «Химиком» участь постигла «Ростов» и «Богатырей» из Краснодара.

Впрочем, оставшиеся восемь команд выявят сильнейшего: это действующий чемпион «Локомотив-Пенза», красноярские «Енисей-СТМ» и «Красный Яр», их соседи — «Металлург» из Новокузнецка, казанская «Стрела-Ак Барс» и представляющие московский регион «Слава», «Динамо» и «ВВА-Подмосковье».

2. Какой формат сезона?

В апреле 2023 года на Высшем совете Федерации регби России было принято решение о возврате к системе «весна-осень», поэтому нынешний сезон является переходным.

Сама структура чемпионата остаётся неизменной — сначала команды проводят регулярный сезон, а затем разыгрывают итоговые места в плей-офф. В регулярке каждая команда должна провести по 16 матчей – по два дома и на выезде против каждого соперника. Из-за того, что «Химик» снялся с розыгрыша, ему засчитаны технические поражения со счётом 0:28 во всех оставшихся матчах регулярки.

Восемь оставшихся команд формируют четвертьфинальную сетку плей-офф: лучшая команда по итогам «гладкого» чемпионата играет с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, а четвёртая сразится с пятой. Серии в четвертьфинале и полуфинале играются до двух побед, первые матчи проводят на поле команды, занявшей более низкое место в регулярном чемпионате. Серии за седьмое, пятое, третье места и финал состоят из одного матча. Финал запланирован на середину октября 2024 года.

РК «Локомотив-Пенза» Фото: пресс-служба РК «Локомотив-Пенза»

3. Кто фавориты сезона?

По итогам первой части сезона сформировалась тройка главных претендентов, которые оторвались в турнирной таблице от преследователей.

Традиционно главным фаворитом является «Енисей-СТМ». Красноярская команда – это настоящий флагман нашего регби, который с 2011-го по 2022-й выиграл девять чемпионств. На старте сезона команда показывала неровную игру, лидеры были не в своей лучшей форме, из-за чего «тяжёлая машина» потерпела поражение в первой же игре на Кубок с «Динамо», впервые уступив москвичам в очной встрече. Единственное поражение в рамках чемпионата пришлось на выездную игру со «Стрелой». Однако команде удалось на мажорной ноте завершить осеннюю часть сезона — в дерби был повержен «Красный Яр». После всех неудач прошлого года сибиряки решительно настроены вернуться на регбийный Олимп.

Успех «Стрелы-Ак Барс» в Кубке России не был яркой вспышкой, в чемпионате команда уверенно закрепилась в тройке лидеров. На старте сезоны казанцы громили всех соперников во всех турнирах, где принимали участие. Единственное поражение с минимальным счётом (20-21) казанцы потерпели от «Красного Яра», после чего «Стрела» выдала победную серию, в которой были обыграны в том числе «Енисей» и «Локомотив».

После нескольких лет пребывания в кризисе настоящий ренессанс переживает второй красноярский клуб — «Красный Яр». С момента завоевания последнего трофея «соколами» прошло уже пять лет, а в сезоне-2021/2022 они вообще выпали из топ-4 и остались без медалей впервые с 2008 года. Однако сейчас команда обладает одним из сильнейших составов в чемпионате, а тандем на тренерском мостике – Игорь Николайчук и Ульрих Бейерс – смог настроить этот сложный механизм. Как итог — финал Кубка России и лишь три очка отставания от лидера. Самое главное, что у команды появились стабильность и уверенность в своих силах, а длина скамейки позволяет ротировать состав без потери результата.

Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и действующих чемпионов — «Локомотив» из Пензы. После сверхуспешного «золотого» сезона команду накрыла череда травм, из-за которой тренерский штаб не мог рассчитывать на всех своих лидеров. Крайне чувствительным получился визит в Красноярск, где «Енисей-СТМ» разгромил гостей (72:10), после которого пензенцы выдали не очень удачную серию. Зимний перерыв должен был пойти команде на пользу – лидеры залечили все свои болячки, а тренерский штаб мог поправить эмоциональный фон в команде.

4. Какие противостояния самые яркие?

Вне всяких сомнений, самый главный матч в российском регби — это красноярское дерби. Два самых титулованных клуба России являются полным противоположностями друг другу — «Красный Яр» базируется на левом берегу Енисея, где располагаются более богатые районы, а сам клуб был создан на базе университетской команды. «Енисей-СТМ» же ведёт свою историю от команды завода «Сибтяжмаш» и представляет правый берег, где в основном расположены рабочие кварталы города. Победитель первого красноярского дерби в календарном году получает трофей — Кубок Николаева. Последние несколько сезонов преимущество в противостоянии за «Енисеем», однако сейчас «соколы» являются грозной силой и готовы бросить вызов соседям.

«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» Фото: Пресс-служба РК «Енисей-СТМ»

Ещё к ярким противостояниям можно отнести матчи «Енисея-СТМ» или «Красного Яра» с «ВВА-Подмосковьем». Именно эти три команды долгое время были флагманами нашего регби, а монинские регбисты оставались главным раздражителем для красноярских команд — они брали медали 17 сезонов подряд, в том числе семь чемпионств за восемь сезонов — с 2003-го по 2010-й. Два года подряд, в 2022-м и 2023-м, «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» встречались в финале Кубка России по регби.

В последнее время на второй план ушли матчи «ВВА-Подмосковья» и «Славы». История взаимоотношения команд началась ещё во времена СССР — с 1976-го по 1982-й эти две команды суммарно выиграли шесть титулов чемпиона страны. Ключевая дата в современной истории противостояния этих команд – 2008 год. Именно в том сезоне «ВВА-Подмосковье» и «Слава» встретились в финале чемпионата России.

Не так давно в нашем регби появилась и новая яркая вывеска — «Локомотив-Пенза» против «Стрелы-Ак Барс». Впервые команды встретились в 2020 году — в 1/8 финала Кубка России. Тот матч завершился победой казанцев только в дополнительное время, а уже через неделю в рамках чемпионата России пензенцы взяли реванш. В прошлом сезоне команды сошлись в полуфинале — железнодорожники оказались сильнее и в итоге стали чемпионами страны. И именно эти две команды откроют регбийный 2024 год в России и разыграют Суперкубок в Саранске.

5. Когда пройдут ключевые матчи?

30 июня — чемпионат России, 17-й тур. «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс». Именно в этом матче может определиться победитель регулярки.

30 июня — чемпионат России, 17-й тур. «ВВА-Подмосковье» — «Слава». Матчи между этими командами всегда отличаются накалом и борьбой.

23 июня — чемпионат России, 16-й тур. «ВВА-Подмосковье» — «Красный Яр». Смогут ли монинцы повлиять на расклад сил перед плей-офф?

16 июня — чемпионат России, 15-й тур. «Стрела-Ак Барс» — «Красный Яр». Важнейший матч для распределения мест в топ-3.

9 июня — чемпионат России, 14-й тур. «Красный Яр» — «Енисей-СТМ». Красноярцы сойдутся в битве за Кубок Николаева.

8 июня — чемпионат России, 14-й тур. «Стрела-Ак Барс» — «Локомотив-Пенза». Шанс для железнодорожников навязать борьбу за топ-3.

26 мая — чемпионат России, 13-й тур. «Енисей-СТМ» — «ВВА-Подмосковье». Матч первого круга получился очень результативным — есть все основания ждать повторения в грядущем матче.

26 мая — чемпионат России, 13-й тур. «Локомотив-Пенза» — «Красный Яр». Третья встреча в сезоне — оба предыдущих матча остались за «соколами».

19 мая — чемпионат России, 12-й тур. «Локомотив-Пенза» — «Енисей-СТМ». Получится ли у действующих чемпионов взять реванш за разгром в первом круге?

5 мая — чемпионат России, 10-й тур. «Енисей-СТМ» — «Динамо». Обновлённое «Динамо» приедет в гости к лидеру.

29 апреля — Суперкубок России по регби. «Локомотив-Пенза» — «Стрела-Ак Барс». Команды разыграют первый трофей в этом году.

РК «Стрела-Ак Барс» Фото: Пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс»

6. Как изменились команды за зиму?

Самое яркое и неожиданное изменение произошло в тренерском составе, ведь главным тренером московского «Динамо» стал Юрий Кушнарёв! Легендарный регбист, ранее входивший в тренерский штаб южноафриканского специалиста Риаана ван Стратена, возглавил команду после его ухода. Помогать Кушнарёву будут бывший главный тренер «ВВА-Подмосковья» Григорий Войтенко и Валерий Цнобиладзе.

Главным поставщиком трансферных новостей во время зимней паузы стал «ВВА-Подмосковье», ведь команду покинул не только главный тренер, но и почти все легионеры. Самым чувствительным должен стать уход многолетних лидеров — Лейтона Экстина и Арноута Малербе в «Динамо», а также Стефана Малана в «Локомотив».

Лейтон Экстин Фото: Пресс-служба РК «Динамо»

Непродолжительной оказалась карьера Вананда Грассманна в «Динамо». Нападающий ранее уже выступал в России за московскую «Славу» и даже вошёл в символическую сборную чемпионата по итогам 2021 года. Однако в это межсезонье он был вынужден покинуть бело-голубых по семейным обстоятельствам, так и не проведя за команду ни одного официального матча.

Красноярские команды усилились точечно. В Сибирь приехали два обладателя Кубка Карри из южноафриканского «Пумас» — игрок третьей линии Франсуа Клянхаус пополнил «Енисей-СТМ», а в «Красный Яр» приехал вингер Эттьен Тальярд.

Также примечательны два громких возвращения. Наконец-то после травмы восстановился Тагир Гаджиев, бывший игрок «Кубани» и «ВВА-Подмосковья» присоединился к казанской «Стреле-Ак Барс». После длительной дисквалификации возвращается Станислав Сельский, перволинеец пополнил состав «Красного Яра». Стоит отметить, что оба игрока имеют опыт выступления на Кубке мира 2019 года в Японии.

7. Кто главные действующие лица?

Александр Первухин («Енисей-СТМ»). Главный тренер «тяжёлой машины» и сборной России является одним из самых авторитетных людей в отечественном регби, а в Красноярске имеет статус настоящей легенды. Именно с его именем связаны все успехи «Енисея».

Франсуа Эстерхёйзен («Енисей-СТМ»). Легионер из ЮАР является главной ударной силой «тяжёлой машины» — на его счету уже невероятные 17 результативных попыток, в том числе уже после окончания основного времени в победном дерби с «Красным Яром». Мол, «Енисей-СТМ» является визитной карточкой клуба в нападении, а Франо — его главным «лицом».

Александр Янюшкин («Локомотив-Пенза»). Бывший игрок сборной России в 2018 году возглавил команду из родной Пензы. За это время «Локомотив-Пенза» закрепился на лидирующих позициях, а в 2023 году принёс городу долгожданное чемпионство, прервав гегемонию красноярских клубов.

Александр Янюшкин Фото: пресс-служба РК «Локомотив-Пенза»

Сергей Янюшкин («Локомотив-Пенза»). Капитан и лидер «Локомотива», а также автор «золотого» удара в чемпионском сезоне. На протяжении нескольких сезонов Сергей стабильно входит в число лучших бомбардиров по очкам чемпионата России. Как и у всей команды, осенью у него наблюдался спад, но именно от его игры будет зависеть успех железнодорожников.

Валерий Морозов («Красный Яр»). Один из сильнейших регбистов России. Габаритный столб возвратился в Красноярск из Англии и помог «соколам» вернуться на лидирующие позиции в чемпионате. А его попытка «Локомотиву» однозначно войдёт в список самых ярких моментов всего сезона.

Валерий Морозов Фото: Пресс-служба РК «Красный Яр»

Якобус Мараис («Стрела-Ак Барс»). Южноафриканец дирижирует атаками казанской команды и обладает самым надёжным ударом во всём чемпионате (85% успешных реализаций). Он помог команде взять первый трофей в истории — Кубок России — 2023.

Максим Шевцов («Стрела-Ак Барс»). Очень яркий игрок веера. Воспитанник зеленоградского регби дебютировал в чемпионате России в составе «Динамо» в 20 лет и сразу же стал игроком стартового состава. В этом сезоне на счету Максима уже семь попыток.

Эрл Даури («Металлург»). Именно этот игрок является самым результативным по итогам первой части сезона — 102 очка. Примечательно, что именно игрок веера является основным бьющим в своей команде. Это уже третий клуб в российской карьере Эрла, но именно в «Металлурге» он стал настоящим лидером.

Лейтон Экстин («ВВА-Подмосковье»/«Динамо»). Пожалуй, это главное усиление «Динамо» во время зимней паузы. Один из самых техничных и умных игроков всего чемпионата России. Лейтон может закрыть обе позиции в полузащите, а также встать в веер, что делает его универсальным игроком.

Ислам Адбулкадиров («ВВА-Подмосковье»). Ислам является лидером подмосковной команды по набранным очкам (67) и по игровому времени (622 минуты), а также автором лучшей попытки 9-го тура чемпионата России. Именно он должен стать тем игроком, вокруг которого будет строиться обновлённая команда.

Ислам Абдулкадиров Фото: vva-podmoskovie.ru

8. Какие самые важные даты в сезоне?

В этом году впервые за долгое время будут разыграны три трофея — Суперкубок и Кубок России и титул чемпионов страны.

13 октября. Финал чемпионата России*

4-7 октября. Третьи матчи 1/2 финала чемпионата России*

27-30 сентября. Вторые матчи 1/2 финала чемпионата России*

20-23 сентября. Первые матчи 1/2 финала чемпионата России*

7 сентября. Финал Кубка России по регби среди мужских команд

6-9 сентября. Третьи матчи 1/4 финала чемпионата России*

30 августа – 2 сентября. Вторые матчи 1/4 финала чемпионата России*

23-26 августа. Первые матчи 1/4 финала чемпионата России*

10-11 августа. 1/2 финала Кубка России

7 июля. Чемпионат России, 18-й тур

30 июня – 1 июля. Чемпионат России, 17-й тур

23 июня. Чемпионат России, 16-й тур

15-17 июня. Чемпионат России, 15-й тур

8-10 июня. Чемпионат России, 14-й тур

31 мая – 3 июня. 1/4 финала Кубка России

25-26 мая. Чемпионат России, 13-й тур

18-19 мая. Чемпионат России, 12-й тур

11-12 мая. Чемпионат России, 11-й тур

4-5 мая. Чемпионат России, 10-й тур

29 апреля — Суперкубок России по регби. «Локомотив-Пенза» — «Стрела-Ак Барс»

*календарь плей-офф чемпионата России пока не утверждён

Кубок России по регби Фото: РИА Новости

9. Интрига в российском регби жива?

По итогам первой части сезона «Енисей», «Красный Яр» и «Стрела» показывали самую ровную игру и заслуженно расположились в верхней части таблицы. Именно одна из этих команд должна выигрывать регулярку. Пока самые предпочтительные шансы у «тяжёлой машины» — за них говорят и игровой опыт, и сыгранный состав, и тот факт, что весной подопечные Александра Первухина всегда показывают отличные результаты.

«Локомотив» должен воскреснуть этой весной и навязать борьбу за топ-3. Чемпионы обладают хорошим составом, а зимние трансферы должны добавить ему глубины. А уже в плей-офф железнодорожники смогут навязать борьбу любому сопернику.

В нижней четвёрке наиболее предпочтительные шансы, кажется, у «Динамо». Монинский десант должен добавить опыта этой команде. Очень интересно посмотреть, что в итоге получится у Юрия Кушнарёва и его штаба.

«Слава» и «Металлург» прошли зимний перерыв без потрясений, что уже хорошо. Эти команды способны если не отобрать очки, то серьёзно потрепать нервы лидерам.

Новый стадион в Монино Фото: Главгосстройнадзор МО

Главным аутсайдером на данный момент видится «ВВА-Подмосковье». Команда очень сильно обновилась, и пока не совсем понятно, как покажут себя многочисленные новички. С другой стороны, это прекрасный шанс для молодых регбистов показать себя на взрослом уровне. Также в июне спустя долгих 18 лет должен наконец открыться новый регбийный стадион в Монино.

Прошедший 2023 год стал знаковым для нашего регби. Очень будем надеяться, что и новый регбийный год принесёт нам много ярких эмоций!