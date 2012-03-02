Бубыренко: Котляров выбыл из строя на восемь месяцев

Президент МФК ЦСКА Олег Бубыренко рассказал о серьёзных кадровых потерях, которые понесла его команда за последнее время. По разным причинам «армейцы» не могут рассчитывать на целый ряд футболистов.

«С чемпионата Европы Сергей Сергеев вернулся с травмой. Он уже пропустил календарные матчи с „Синарой“ и „Динамо“. Для нашего клуба цена серебра, завоеванного сборной в Хорватии, эквивалентна потере Сергеева. Капитан команды по-прежнему лечится. Его участие в ближайшей встрече с „Новой Генерацией“ под большим вопросом.

Повреждение получил Ренат Шакиров, который также не играл в предыдущих матчах. Не спорю: Ренат пока не ключевой футболист команды. Но, согласитесь, его вынужденный простой ограничил тренерам свободу манёвра. Не повезло Алексею Филиппову, которого мы взяли в аренду из „Динамо“. В матче с „Сибиряком“ он провёл на площадке пять минут, после чего его пришлось посадить на скамейку запасных. Выяснилось, что свою травму он не долечил, выступая ещё в „Динамо“, в связи с чем сейчас мы приводим его в надлежащее состояние. Понятно, что поединок с „Синарой“ ему также пришлось пропустить. Пока неизвестно, сможет ли он помочь нам в Сыктывкаре.

К сожалению, незадолго до игры с „Динамо“ тяжелейшую травму – разрыв крестообразных связок – получил Ришат Котляров. Из строя он выбыл на восемь месяцев. В конце января мы подписали долгосрочный контракт с Глебом Разорёновым, в течение многих лет выступавшим за столичную „Дину“. Однако в наш клуб он пришёл в несколько разобранном состоянии. По своим функциональным показателям ему было трудно выступать даже за дубль. К настоящему моменту он подтянул физические кондиции. В матче с „Динамо“ вышел на несколько смен, принёс команде определённую пользу. Но пока Глеб – далеко не полноценный игрок основного состава», — цитирует Бубыренко официальный сайт МФК ЦСКА.