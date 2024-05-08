Дизайнер олимпийского факела объяснил, почему иногда кажется, что пламя гаснет

Дизайнер олимпийского огня Матье Леаннер объяснил, что олимпийский огонь не погаснет и за это не стоит переживать даже при передаче факела от спортсмена к спортсмену.

«В самом начале, когда идёт передача, у нас создаётся впечатление, что пламени не видно. Во-первых, потому что пламя снаружи, при дневном свете, очевидно, непохоже на огонь вечером или на огонь ночью. он менее заметен. Эти системы горелок были разработаны для альпинистов, поднимающихся на вершину. Эверест», — приводит слова Леаннера RMC Sport.

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Напомним, 27 апреля олимпийский огонь был отправлен из Греции во Францию на корабле «Белем» и 8 мая должен прибыть в Марсель, чтобы отправиться оттуда по всей Франции и дойти до Парижа в день открытия Олимпийских игр.