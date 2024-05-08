Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дизайнер олимпийского факела объяснил, почему иногда кажется, что пламя гаснет

Дизайнер олимпийского факела объяснил, почему иногда кажется, что пламя гаснет
Комментарии

Дизайнер олимпийского огня Матье Леаннер объяснил, что олимпийский огонь не погаснет и за это не стоит переживать даже при передаче факела от спортсмена к спортсмену.

«В самом начале, когда идёт передача, у нас создаётся впечатление, что пламени не видно. Во-первых, потому что пламя снаружи, при дневном свете, очевидно, непохоже на огонь вечером или на огонь ночью. он менее заметен. Эти системы горелок были разработаны для альпинистов, поднимающихся на вершину. Эверест», — приводит слова Леаннера RMC Sport.

Материалы по теме
Трансвестит пронесёт олимпийский огонь во время открытия Игр в Париже

Напомним, 27 апреля олимпийский огонь был отправлен из Греции во Францию на корабле «Белем» и 8 мая должен прибыть в Марсель, чтобы отправиться оттуда по всей Франции и дойти до Парижа в день открытия Олимпийских игр.

Материалы по теме
Олимпийский огонь прибыл из Греции во Францию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android