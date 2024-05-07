Дина и Арина Аверины присутствуют на инаугурации Владимира Путина

Сегодня, 7 мая, на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина, которая начнётся в 12:00 мск, присутствуют известные российские гимнастки, многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины.

Напомним, ранее Арина вместе с сестрой Диной объявила о завершении профессиональной карьеры. Сёстры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. В последний раз Дина выходила на помост на первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

Отметим, что на инаугурации Путина также были замечены известные российские фигуристки — Камила Валиева и Елена Костылева.