Стали известны изменения в мировом рейтинге снукеристов после чемпионата мира — 2024

Стали известны изменения в мировом рейтинге снукеристов после чемпионата мира — 2024, который с 20 апреля по 6 мая проходил в Шеффилде (Англия).

1. Марк Аллен (+ 2 позиции).

2. Джадд Трамп.

3. Кайрен Уилсон (+9).

4. Люка Бресель.

5. Ронни О'Салливан (–4).

6. Марк Селби (–1).

7. Шон Мёрфи (+1).

8. Дин Цзюньхуэй (–1).

9. Марк Уильямс (–3).

10. Али Картер (–1).

11. Гэри Уилсон (–1).

12. Чжан Аньда (–1).

13. Том Форд (+1).

14. Джек Джонс (+30).

15. Барри Хоукинс.

Отметим, что 38-летний снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен впервые возглавил мировой рейтинг. Теперь он стал четвёртым игроком в снукер, который возглавил рейтинг без титула ЧМ. Марк потерпел поражение ещё в 1/8 финала.

Семикратный чемпион мира по снукеру 48-летний Ронни О'Салливан упустил лидерство в таблице, так как проиграл на стадии четвертьфинала.

На лидерство в рейтинге также претендовал Джадд Трамп, для возвращения на первую строчку ему нужно было выйти в финал ЧМ-2024, однако Джадд также проиграл на стадии 1/4 финала.

Прошлогодний чемпион Люка Бресель, хоть и вылетел в первом круге турнира, не потерял позиций в рейтинге.