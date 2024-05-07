Стали известны изменения в мировом рейтинге снукеристов после чемпионата мира — 2024, который с 20 апреля по 6 мая проходил в Шеффилде (Англия).
1. Марк Аллен (+ 2 позиции).
2. Джадд Трамп.
3. Кайрен Уилсон (+9).
4. Люка Бресель.
5. Ронни О'Салливан (–4).
6. Марк Селби (–1).
7. Шон Мёрфи (+1).
8. Дин Цзюньхуэй (–1).
9. Марк Уильямс (–3).
10. Али Картер (–1).
11. Гэри Уилсон (–1).
12. Чжан Аньда (–1).
13. Том Форд (+1).
14. Джек Джонс (+30).
15. Барри Хоукинс.
Отметим, что 38-летний снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен впервые возглавил мировой рейтинг. Теперь он стал четвёртым игроком в снукер, который возглавил рейтинг без титула ЧМ. Марк потерпел поражение ещё в 1/8 финала.
Семикратный чемпион мира по снукеру 48-летний Ронни О'Салливан упустил лидерство в таблице, так как проиграл на стадии четвертьфинала.
На лидерство в рейтинге также претендовал Джадд Трамп, для возвращения на первую строчку ему нужно было выйти в финал ЧМ-2024, однако Джадд также проиграл на стадии 1/4 финала.
Прошлогодний чемпион Люка Бресель, хоть и вылетел в первом круге турнира, не потерял позиций в рейтинге.