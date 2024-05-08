Непомнящий рассказал, какие дебюты рассматривал для финальной партии против Каруаны

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий на подкасте С-Squared с американским шахматистом Фабиано Каруаной и Кристианом Кирилэ рассказал, какие варианты дебюта он рассматривал для финальной партии против Каруаны. По словам россиянина, он думал пойти либо 1.e4, либо 1.d4, однако всё же решил сосредоточиться на 1.e4.

Фабиано Каруана: Выбор 1.d4 должен был быть неожиданным и по-своему провокационным. По ходу турнира ты не показывал, что готов играть этот ход

Ян Непомнящий: Я почему-то подумал, что моя главная надежда — это ты, потому что будешь упорно добиваться победы

Напомним, Ян Непомнящий до последнего боролся за возможность победить на турнире претендентов. В финальной 14-й партии он играл с Фабиано Каруаной, с которым имел одинаковое количество очков.

После ничейного результата в партии их прямых конкурентов — Хикары Накамуры и Гукеша Доммараджу — шахматисты могли рассчитывать на участие в тай-брейке только в случае, если кто-то из них победит. Однако россиянин и американец также сыграли вничью, из-за чего единоличным лидером и победителем Турнира претендентов — 2024 стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии.