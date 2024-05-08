Стало известно, в каких городах пройдёт чемпионат России — 2024 по пляжному футболу

Оргкомитет чемпионата России по пляжному футболу опубликовал информацию о городах, в которых пройдут матчи национального первенства — 2024.

Первый этап, включающий туры с 1-го по 3-й, пройдёт в Анапе с 24 по 26 мая в центре пляжных видов спорта города, там же с 31 мая по 2 июня состоится второй этап чемпионата (туры с 4-го по 6-й). Третий этап турнира (туры с 7-го по 9-й) пройдёт в Москве с 21 по 23 июня на домашнем стадионе «Локомотива» — «РЖД Арене».

Четвёртый (10–12-й туры) и пятый (13–15-й туры) этап примет Nova Arena в Санкт-Петербурге с 5 по 7 июля и с 19 по 21 июля соответственно. Решающие матчи чемпионата (16–18-й туры) пройдут в Москве на «РЖД Арене» с 9 по 11 августа.

В чемпионате России — 2024 сыграют 10 команд. Действующим чемпионом страны является «Кристалл» из Санкт-Петербурга.