Замминистра спорта России Фёдоров: мучаемся со взносом в ВАДА уже много месяцев

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не принимает от России взнос за 2023 год, сообщил заместитель министра спорта России Андрей Фёдоров.

«Мучаемся с этим взносом уже сколько месяцев. То валюта не та, то счёт не тот, то деньги грязные. Не нужно наносить вред своей стране, идя фактически на поводу у недружественных спортивных федераций», — приводит слова Фёдорова ТАСС.

«ВАДА до сих пор не приняла взнос за прошлый год. Мы делаем попытки, чтобы выплатить этот взнос», — добавила заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Наталья Паршикова.

В апреле в пресс-службе ВАДА заявили, что сумма взноса составляет более $ 1,2 млн.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не понимает критику, которую в адрес организации высказывает глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.