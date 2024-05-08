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Непомнящий: был счастлив избавиться от лидерства к финальному туру турнира претендентов

Непомнящий: был счастлив избавиться от лидерства к финальному туру турнира претендентов
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Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий на подкасте С-Squared с американским шахматистом Фабиано Каруаной и Кристианом Кирилэ вспомнил недавно прошедший Турнир претендентов — 2024.

«Я был счастлив, что избавился от бремени лидерства к финальному туру», — иронично сказал Непомнящий.

Россиянин объяснил, что сохранял лидерство на протяжении большинства туров соревнований, а также был лидером в двух предыдущих турнирах претендентов (2022 и 2020 года), что накладывало на него слишком много ответственности.

При этом Непомнящий и Каруана сошлись на том, что не ожидали от индийского шахматиста Гукеша Доммараджу победы в 13-м туре турнира претендентов, после которого он стал единоличным лидером. Напомним, тогда его соперник, французский шахматист Алиреза Фируджа упустил практически выигранную позицию и в конце концов даже не смог свести партию вничью.

В связи с этим Ян и Фабиано, идущие до 13-го тура в лидерах вместе с Гукешем и играющие в 14-й партии друг против друга, отстали от него на 0,5 очка. В финальном туре, чтобы иметь возможность кому-нибудь из них сыграть с индийцем тай-брейк, партия должна была закончиться результативно. Однако спортсмены сыграли вничью и из-за этого лишились шансов на победу.

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