"Политех" вышел в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

В ответном матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу «Норильский Никель» выиграл у питерского «Политеха» со счётом 5:3 После первого тайма счёт в матче был 2:2, во второй половине встречи «Норильский Никель» сумел забить три гола, но норильскому клубу этого не хватило, чтобы выйти в следующую стадию.

Напоминаем, что в первом матче «Политех» выиграл у «Норильского Никеля» со счётом 6:2 и по итогам двухматчевого противостояния пробился в следующую стадию турнира.

Мини-футбол. Кубок России. 1/8 финала. Ответные матчи



«Норильский Никель» (Норильск) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 5:3 (2:2).