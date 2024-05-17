ВАДА обвинило USADA в клевете в деле о результатах допинг-тестов китайских пловцов

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька обвинил USADA в клевете в истории с положительными результатами допинг-тестов у китайских пловцов.

«Почти каждый пятый спортсмен из США, участвовавший в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года в Юджине, за 10 месяцев, предшествовавших соревнованию, не прошёл ни одного внесоревновательного тестирования. Я думаю, что этого достаточно, чтобы дать понять, с чем мы сталкиваемся в связи с делом о китайском плавании. И достаточно, чтобы указать на лицемерие некоторых представителей антидопингового сообщества США. Американские спортсмены заслуживают справедливой антидопинговой системы. Мы надеемся, что эта клеветническая кампания, связанная с делом в Китае, не прервёт партнёрские отношения с США, тем более что наше сотрудничество с властями страны на протяжении многих лет было очень плодотворным. Я намерен сотрудничать с властями США для укрепления антидопинговой системы в стране и во всём мире», — приводит слова Баньки ТАСС.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) призвало правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из-за ситуации с положительными допинг-тестами китайских пловцов.

В апреле 2024 года немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.