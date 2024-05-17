Президент РФ Путин рассказал, как развить привычку заниматься спортом каждый день

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, как развивать здоровые привычки каждый день и посвящать время спорту.

«Нужно избавиться от лени. Вставать утром и сразу приступать к спортивным занятиям. Нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту. Каждый божий день. Когда это войдёт в привычку, тогда вы не сможете без этого жить. И это очень правильный способ организации своего рабочего дня. Не надо себя жалеть. Конечно, делать надо с умом, с ума тоже сходить нельзя. Но заниматься нужно каждый день», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70%.