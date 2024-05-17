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Гольфист Шеффлер арестован по подозрению в участии в ДТП со смертельным исходом

Гольфист Шеффлер арестован по подозрению в участии в ДТП со смертельным исходом
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Американский профессиональный гольфист, являющийся первым гольфистом в мире, Скотти Шеффлер задержан полицией. Об этом сообщает ESPN.

Полиция метро Луисвилля в пятницу утром задержала Шеффлера при попытке въехать в гольф-клуб «Вальхалла», где на этой неделе пройдёт чемпионат PGA.

По предварительной информации, причиной задержания стало ДТП, произошедшее около пяти утра по местному времени, в котором погиб человек в результате столкновения с машиной. Предположительно, водителем автомобиля был Шеффлер, который пытался скрыться с места происшествия.

Более подробные обстоятельства дела выясняются, вина Шеффлера не доказана.

27-летний Шеффлер выиграл четыре из последних пяти стартов, включая свой второй крупный чемпионат на турнире «Мастерс» в апреле. Он должен был начать игру в 10:08 по местному времени.

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