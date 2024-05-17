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Появилось видео ареста гольфиста, подозреваемого в участии в ДТП со смертельным исходом

Появилось видео ареста гольфиста, подозреваемого в участии в ДТП со смертельным исходом
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Сегодня, 17 мая, стало известно, что первого в мире американского гольфиста Скотти Шеффлера задержали по подозрению причастности к ДТП, в котором погиб человек. Спустя некоторое время появилось видео с места задержания спортсмена.

Известно, что Шеффлер был задержан на входе в гольф-клуб «Вальхалла». На этой неделе там будет проходить чемпионат лиги PGA, где выступает гольфист.

Ориентировочно в пять утра по местному времени машина, за рулём которой, предположительно, находился Шеффлер, сбила на дороге человека, который скончался на месте. Гольфист хотел скрыться с места преступления, продолжив движение даже после случившегося, однако в итоге полиции удалось задержать спортсмена, догнав по дороге.

У Шеффлера в 10:08 по местному времени должен был состояться сегодня матч, на который и отправлялся спортсмен.

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