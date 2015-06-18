Гедуев: ребята из команды по греко-римской борьбе стали для нас стимулом
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Российский борец вольного стиля Аниуар Гедуев, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг на Европейских играх в Баку, поделился своими эмоциями.
«Я очень рад, что оправдал надежды страны, тренеров, болельщиков. Когда ты выходишь на арену, ты отдаёшь все силы на то, чтобы не подвести команду и болельщиков. Я был очень рад видеть российские флаги на трибунах, но и приятно поражён, с каким радушием нас встречали азербайджанские болельщики! Ребята из команды греко-римской борьбы показали нам хороший пример и стали стимулом. Мы их очень благодарим за это», — приводит слова Гедуева пресс-служба Дома болельщиков «Баку-2015».
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