В РУСАДА рассказали о начале переговоров с Китайской антидопинговой лабораторией

Глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила, что РУСАДА ведет переговоры с Китайской антидопинговой лабораторией о возможности проверки взятых допинг-проб. Напомним, ранее стало известно, что зарубежные лаборатории отказываются принимать российские пробы, например, с будущих Игр БРИКС и Игр дружбы.

«Мы ведём переговоры даже с теми лабораториями, с которыми никогда не работали. Например, мы связались сейчас с Китаем, с которым ранее не работали из-за сложности доставки проб. Есть лаборатории, которые согласились с нами работать. И я надеюсь, что, решив определённые технические сложности и уладив все вопросы, нам удастся всё-таки наладить этот процесс», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, международный арбитражный суд (CAS) ранее признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что российские власти и их представители якобы проводили манипуляции в московской лаборатории в период с 2012 по 2015 год. Российская сторона эти обвинения не признала.