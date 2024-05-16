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Шесть россиян выступят на ЧЕ по стендовой стрельбе, где разыграют четыре квоты на ОИ

Шесть россиян выступят на ЧЕ по стендовой стрельбе, где разыграют четыре квоты на ОИ
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Завтра, 17 мая, в Лонато (Италия) стартует чемпионат Европы по стендовой стрельбе. На турнире будут разыграны четыре путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Их получат обладатели титулов в личных соревнованиях женщин и мужчин в трапе и ските.

На чемпионате Европы выступят шесть российских стендовиков – пять женщин, один мужчина; трое в трапе и трое в ските. Информация об этом появилась на официальном канале центра сборных команд России.

Состав российских стрелков

Женщины:
трап: Полина Бойко, Лада Денисова, Дарья Семьянова;
скит: Арина Кузнецова, Дарья Туруло.

Мужчины:
скит: Анатолий Семененко.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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