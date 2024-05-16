Ласицкене не выступит на командном чемпионате России в Сочи из-за травмы

Личный тренер олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира, победительницы чемпионата Европы, российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян заявил, что его подопечная не выступит на командном чемпионате России из-за травмы.

«У Маши травма, сейчас она проходит реабилитацию и на турнире в Сочи точно не выступит. Что касается последующих стартов, в том числе Игр БРИКС, всё будет зависеть от хода её восстановления», — приводит слова Геннадия Габриляна ТАСС.

Напомним, соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Сочи.

Ранее стало известно, что на Неделе лёгкой атлетики (с 4 по 10 июня в Москве) традиционно соберутся сильнейшие представители этого вида спорта: олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, многократные чемпионы России в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами из Республики Беларусь Эльвира Граборенко, титулованные «высотники» Данил Лысенко и Илья Иванюк, многократная чемпионка страны в прыжках с шестом Полина Кнороз и многие другие.