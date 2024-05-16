В РУСАДА надеются на плодотворное сотрудничество с новым министром спорта России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о назначении Михаила Дегтярёва новым министром спорта Российской Федерации. По словам Логиновой, агентство надеется на плодотворное сотрудничество с ним в области эффективной антидопинговой политики.

«Сейчас РУСАДА работает абсолютно независимо от министерства спорта. Я сейчас говорю прежде всего, конечно, об операционной независимости. С другой стороны, между министерством спорта и РУСАДА существовало и, я надеюсь, будет существовать плотное взаимодействие по ряду вопросов. Например, реализация образовательных программ, решение таких вопросов, как внесение изменений в ряд нормативных документов. Естественно, здесь требуется помощь государственных органов, и мы её регулярно получаем. Что касается смены министра, назначения нового министра спорта, мы, безусловно, поздравляем Михаила Владимировича. К сожалению, пока не успели пообщаться лично, но надеемся на то, что наше сотрудничество будет очень плодотворным и принесёт результат в виде самой эффективной в мире антидопинговой политики», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, 14 мая, после пленарного заседания нижней палаты парламента страны было объявлено о назначении Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта. Олег Матыцин, занимавший эту должность с 2020 года, перешёл на другую работу.