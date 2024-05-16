Фабио Якобсен снялся с «Джиро д’Италия»

Велогонщик из Нидерландов Фабио Якобсен, выступающий за команду DSM-Firmenich-PostNL, снялся с дистанции «Джиро д’Италия» из-за боли в груди.

«Это не та новость, которую мы хотели сообщить сегодня утром, так как Фабио Якобсен не выйдет на сегодняшний этап», — сообщает Team DSM-Firmenich-PostNL.

В этом сезоне у Якобсена только одна победа, на первом этапе «Тура Турции», дважды он финишировал вторым. После падения на «Туре Польши» в 2020-м ему практически пришлось реконструировать лицо и дыхательные пути после пятичасовой комы.

«Джиро д’Италия» — одна из трёх крупнейших многодневных велогонок. Лучший результат на девятом этапе показал нидерландский гонщик Улав Коэй. Второе место занял итальянец Джонатан Милан. Третьим финишировал колумбийский спортсмен Хуан Себастьян Молано. 13-й этап «Джиро» протяженностью 179 км состоится 17 мая, в пятницу.