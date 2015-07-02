Винер-Усманова: на Универсиаде, скорее всего, выступят Титова и Веденеева

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о вероятном составе команды на Универсиаду в Кванджу.

«У нас есть три девочки: Мария Титова, Екатерина Веденеева и Екатерина Селезнёва, сейчас каждый день идут контрольные тренировки. На сегодняшний день состав — это Титова и Веденеева, но могут быть ещё изменения — у кого-то болит ножка, у кого-то головка… Но из этих девочек две поедут. Все они студентки. Рита Мамун и Яна Кудрявцева не едут, девочки здорово выступили на Европейских играх, поэтому я дала им возможность восстановиться.

Уже 5 августа у нас начнутся этапы Кубка мира — в Будапеште, а потом в Софии и в Казани, в начале сентября — чемпионат мира в Штутгарте. Состав на чемпионат мира на сегодняшний день понятен. А что будет дальше, покажет август месяц и Кубки мира. Мамун и Кудрявцева поехали в Юрмалу, потому что солнце им не подходит, от солнца у них аллергия. Поэтому они тренируются в Юрмале, тоже прекрасное место. Там девочки проведут июль перед этапами Кубка мира», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».