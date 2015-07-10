Текстовая онлайн-трансляция матча Россия – Парагвай на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу, являющаяся действующим чемпионом мира, начинает защиту титула матчем с командой Парагвая. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени. В группе D также сыграют сборные Таити и Мадагаскара.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Парагвай на чемпионате мира по пляжному футболу.

Ознакомиться с расписанием матчей сборной России на чемпионате мира можно по ссылке ниже:

https://www.championat.com/football/_other/tournament/1352/calendar/#group.