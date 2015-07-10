15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Текстовая онлайн-трансляция матча Россия – Парагвай на ЧМ по пляжному футболу

Текстовая онлайн-трансляция матча Россия – Парагвай на ЧМ по пляжному футболу
Комментарии

Сборная России по пляжному футболу, являющаяся действующим чемпионом мира, начинает защиту титула матчем с командой Парагвая. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени. В группе D также сыграют сборные Таити и Мадагаскара.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Парагвай на чемпионате мира по пляжному футболу.

Ознакомиться с расписанием матчей сборной России на чемпионате мира можно по ссылке ниже:
https://www.championat.com/football/_other/tournament/1352/calendar/#group.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android