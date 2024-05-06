Карякин: турнир претендентов показал, что Азия сейчас — это лидер мировых шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что турнир претендентов показал, что на данный момент ведущие позиции в мире занимают шахматисты из Азии.

«Турнир претендентов был очень интересным. Он показал, что Азия сейчас — это абсолютно шахматный континент, лидер мировых шахмат. Индия, Китай, Узбекистан на данный момент являются передовыми шахматными странами, и нам очень интересно будет с ними соревноваться. Главное, чтобы было больше турниров, где мы сможем играть», — приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, россиянин Ян Непомнящий до последнего боролся за возможность победить на турнире претендентов. Для этого в финальной партии он должен был победить Каруану, с которым имел одинаковое количество очков. Однако россиянин и американец сыграли вничью, из-за чего единоличным лидером и победителем турнира претендентов стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии. Победительницей турнира претенденток стала китаянка Тань Чжунъи.