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Двукратный чемпион Европы, украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко погиб в зоне СВО

Двукратный чемпион Европы, украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко погиб в зоне СВО
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Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, украинский спортсмен Александр Пелешенко погиб во время прохождения службы в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Пелешенко родился в Луганской области в 1994 году. Золотые медали первенства Европы он завоевал в весовой категории до 85 кг в 2016 и 2017 году. На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) он занял четвёртое место. Также он был в шаге от того, чтобы стать призёром чемпионата мира — 2015 в Хьюстоне (США).

В апреле 2018 года Пелешенко был отстранен от соревнований до 2026-го из-за внеконкурсного теста на наркотики (OOC), в ходе которого был обнаружен маскирующий агент (хлорталидон).

Спортсмен поступил на службу в ВСУ в 2022 году. Погиб 5 мая 2024 года в возрасте 30 лет.

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