Гандболистки ЦСКА уверенно обыграли «Астраханочку» в первом матче 1/2 финала Суперлиги

В воскресенье, 5 мая, состоялся первый полуфинальный матч OLIMPBET женской Суперлиги, в котором гандбольный клуб «Астраханочка» встречался с московским ЦСКА. Матч прошёл в Астрахани и закончился уверенной победой гостей. Гандболистки ЦСКА выиграли со счётом 35:28 (18:14).

Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя астраханского клуба София Романенко, забросившая девять мячей. В составе ЦСКА Екатерина Ильина забила восемь голов.

Ответный матч состоится в субботу, 11 мая, в Москве.

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1/2 финала. Первый матч.

«Астраханочка» — ЦСКА — 28:35 (14:18) (Романенко — 9, К. Ильина, Юрьева — по 4; Е. Ильина — 8, Михайличенко — 6, Илларионова — 5).