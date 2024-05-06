Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гандболистки ЦСКА уверенно обыграли «Астраханочку» в первом матче 1/2 финала Суперлиги

Гандболистки ЦСКА уверенно обыграли «Астраханочку» в первом матче 1/2 финала Суперлиги
Комментарии

В воскресенье, 5 мая, состоялся первый полуфинальный матч OLIMPBET женской Суперлиги, в котором гандбольный клуб «Астраханочка» встречался с московским ЦСКА. Матч прошёл в Астрахани и закончился уверенной победой гостей. Гандболистки ЦСКА выиграли со счётом 35:28 (18:14).

Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя астраханского клуба София Романенко, забросившая девять мячей. В составе ЦСКА Екатерина Ильина забила восемь голов.

Ответный матч состоится в субботу, 11 мая, в Москве.

Гандбол. Чемпионат России, Суперлига, плей-офф. Женщины.

1/2 финала. Первый матч.

«Астраханочка» — ЦСКА — 28:35 (14:18) (Романенко — 9, К. Ильина, Юрьева — по 4; Е. Ильина — 8, Михайличенко — 6, Илларионова — 5).

Материалы по теме
Гандболисты ЦСКА обыграли «Пермских медведей» в первом матче полуфинала чемпионата России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android