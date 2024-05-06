Чемпионат мира по снукеру — 2024: расписание заключительного игрового дня

Сегодня, 6 мая, в Шеффилде (Великобритания) состоится финальный матч чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с информацией о времени начала главной встречи турнира.
Снукер. Чемпионат мира. Финал. Расписание 5 мая
Кайрен Уилсон (Англия) — Джек Джонс (Уэльс) — текущий счёт 11:6 — начало третьей сессии в 15:00 мск, начало четвёртой — в 21:00 мск.
Ранее в четвертьфинале поражение потерпел семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан. В 1/4 финала О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по итогам первой сессии счёт матча был равным — 8:8, но во втором игровом отрезке Бинэму удалось превзойти Ронни.
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