Регбист Франсуа Кляйнханс: «Енисей-СТМ» — это команда мирового класса

Южноафриканский новичок красноярского регбийного клуба «Енисей-СТМ» Франсуа Кляйнханс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» поделился своими первыми впечатлениями от города и команды.

— Какие первые впечатления от Красноярска?

— По прибытии в Сибирь я сразу почувствовал, что руководство и товарищи по команде были очень приветливы. На самом деле, мне не потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя частью команды. Мне повезло, что один из моих лучших друзей Карел Дю Пре уже давно играет в «Енисее». Он помог мне освоиться и показал Красноярск.

— Как удаётся проводить свободное время?

— Представьте, что вы женаты, но внезапно возвращаешься к холостяцкому образу жизни. Это сложно, поэтому большую часть своего времени я провожу за уборкой, стиркой и другими бытовыми заботами. Мне нравится проводить свободное время с друзьями и пить холодное пиво после долгих тренировок. Я привык играть в гольф в свободное время и сейчас вдали от дома пытаюсь найти что-то ещё, чтобы отвлечься от работы.

— Как прошли сборы и первые тренировки с командой?

— Поездки в Турцию и Сочи были для меня первыми. Мы усердно работали на этих сборах, чтобы выработать структуру и стиль нашей игры. Поскольку у нас была долгая предсезонка, в тестовых встречах мы немного подзабыли правильные ощущения на поле. Важно, что ребята понимают, что нам нужно делать и чего от нас ожидают. Я великолепно понимаю, чего можно ожидать от других команд, и с нетерпением жду встречи с ними в ближайшем будущем.

— Удалось оценить уровень команды?

— «Енисей-СТМ» — это команда мирового класса. Руководство и тренерский штаб создали игрокам все условия, чтобы оправдать самые высокие ожидания на предстоящий сезон. Мои партнёры по команде — как братья. Я понимаю, почему этот клуб считается лучшей командой в России.

— Ожидания от рестарта сезона?

— Сезон обещает быть трудным, мы отлично понимаем, что другие команды с каждым годом становятся лучше. Но если нам получится реализовать всё, что мы отрабатываем на тренировках, то «Енисей» опредёленно станет силой, с которой будут считаться. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие команды как на поле, так и за его пределами.

Напомним, в первом матче после рестарта сезона «Енисей-СТМ» дома обыграл московское «Динамо» — 45:15.