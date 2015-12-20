«Синара» вырвала победу у КПРФ в первом матче тура ЧР по мини-футболу
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20 декабря КПРФ сыграл на своей площадке с «Синарой» первый матч 13-го тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.
Игра давалась командам тяжело и до перерыва счёт так и не был открыт. Во втором тайме Гости вышли вперёд на 30-й минуте, но на 44-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт. Всё решилось за минуту до конца встречи, когда Денис Аширов точным ударом принёс победу екатеринбургцам.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 13-й тур. Первые матчи
КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0).
Голы: Гончаров (44) — Бастриков (30), Аширов (49).
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