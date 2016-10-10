Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова взяла шефство над детскими стартами турнира «Кубок Золотого кольца». О подробностях сотрудничества рассказал агент спортсменки Андрей Митьков.

«Юлия Ефимова всегда особое внимание уделяла поддержке детского и юношеского плавания в России. Автограф-сессии, мастер-классы и совместные тренировки с её участием всегда проходят интересно и эмоционально – и надолго запоминаются юным спортсменам. Ребята из Волгодонска и Тюмени, московских школ плавания Станиславы Комаровой и Дениса Пиманкова подтвердят. Юля давно определила одним из приоритетов своей деятельности содействие развитию детско-юношеского плавания. После возвращения в Россию из Америки у неё появилась возможность заняться этим направлением системно.

Ещё во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро с предложением о сотрудничестве к нам обратился инициатор и организатор турнира «Кубок Золотого кольца» Евгений Поздяев. Недавно Юля согласилась взять шефство над детскими стартами. Наше сотрудничество будет развиваться поэтапно. Для начала Юля разрешила использовать своё имя в названии Кубка Золотого кольца. И с помощью своих спонсоров – прежде всего компании Speedo и её официального представителя в России компании «АВМ Спорт» – предоставит подарки для всех призёров всех этапов в плавании брассом. Первый этап сезона 2016-2017 годов уже состоялся – 24-25 сентября в Костроме. 24 призёра на дистанции 50 м брассом (мальчики и девочки 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения) получат призы «от Ефимовой» на следующих стартах.

Также Юля посетит один из этапов Кубка Золотого кольца, где проведёт мастер-класс и автограф-сессию для юных пловцов. Возможно, кто-то из талантливых участников соревнований получит приглашение на один из сборов профессиональной команды Efimova Team. В дальнейшем Юля Ефимова будет только расширять поддержку детско-юношеского плавания в России – в рамках и Кубка Золотого кольца, и других партнёрских и собственных проектов», — сообщил агент.