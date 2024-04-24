Гукеш Доммараджу: с нетерпением жду возможности сыграть матч на первенство мира

17-летний гроссмейстер Гукеш Доммараджу вчера, 23 апреля, на пресс-конференции после награждения медалистов Турнира претендентов — 2024, проходившего с 3 по 23 апреля в Торонто (Канада), высказался о своей победе. Напомним, шахматист из Индии стал самым молодым участником, одержавшим победу на турнире претендентов.

«Сейчас я просто очень счастлив, что выиграл турнир. Меня не очень волнует, что я самый молодoй претендент. Если и был какой-то поворотный момент, то он случился после партии с Фируджей (Гукеш Доммараджу проиграл изначально ничейную партию из-за того, что попал в цейтнот. — Прим. «Чемпионата»). Я очень расстроился! Но в выходной день, несмотря на моё болезненное поражение, я чувствовал себя в лучшей форме. Это дало мне огромную мотивацию. После седьмой партии я уже ощущал себя на высоте. С нетерпением жду возможности сыграть матч на первенство мира», — сказал Гукеш Доммараджу на пресс-конференции.

Напомним, звание чемпиона мира между собой разыграют Гукеш Доммараджу и действующий обладатель этого титула китаец Дин Лижэнь. Матч пройдёт с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.