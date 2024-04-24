Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан заявил, что не считает себя величайшим снукеристом в истории.

«Я не считаю себя величайшим. Возможно, я один из них. У нас есть Стивен Хендри, Стив Дэвис и я вместе с ними. У меня была не такая карьера, как у них. Они занимались этим на протяжении 10 лет, в то время как сначала сбился с пути, взял себя в руки, потом снова сбился с пути и снова собрался.

Мне пришлось дольше работать, чтобы добиться того, чего я добился. Временами я был немного в стороне от всего шоу, когда что-то происходило за столом, а это может повлиять на выступления. У Хендри и Дэвиса практически всё было подстроено под них, чтобы они могли сосредоточиться на снукере, а у меня этого не было», — приводит слова О'Салливана BBC.

Напомним, О'Салливан возобновил работу с психиатром Стивом Питерсом в преддверии чемпионата мира и заявил, что если это не решит его психологических проблем, то он может завершить карьеру снукериста.