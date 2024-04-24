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Ронни О'Салливан: я сам себе начальник. Могу играть в снукер и брать отпуск, когда захочу

Ронни О'Салливан: я сам себе начальник. Могу играть в снукер и брать отпуск, когда захочу
Ронни О'Салливан
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал об избирательном отношении к турнирам, в которых он принимает участие по ходу сезона.

«Я люблю играть. Я могу путешествовать куда угодно, играть в снукер и брать отпуск, когда захочу. Я сам себе начальник, а это важно.

Ты хочешь побеждать, потому что в тебе заложена соревновательность. Я должен придерживаться такого подхода, несмотря ни на что. Не знаю, делает ли это меня величайшим или нет. Это не имеет особого значения. Я доволен тем, что сделал, но мне бы хотелось выигрывать больше», — приводит слова О'Салливана BBC.

Напомним, О'Салливан возобновил работу с психиатром Стивом Питерсом в преддверии чемпионата мира и заявил, что если это не решит его психологических проблем, то он может завершить карьеру снукериста.

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